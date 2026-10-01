Новини
Търси
Подкаст
Общество

Схема за 70 000 евро с пасища и липсващи животни разбиха във Врачанско

Схема за 70 000 евро с пасища и липсващи животни разбиха във Врачанско
pixabay

Трима собственици заявили 212 парцела за подпомагане, но при проверките не са открити заявените по документи животни

Схема за 70 000 евро, свързана с пасища, ливади и животни, е разбита във Врачанско, съобщиха от полицията. На 30 септември след оперативно-следствени действия и получена информация за деклариране на неверни сведения в заявления до Държавен фонд „Земеделие“ с цел получаване на финансово подпомагане са извършени проверки.

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР са проверили три животновъдни обекта - две пасища и сграда, разположени в три селища на областта.

При проверката на стопанска постройка в землището на село Мраморен не са открити животни. Същото е установено и при проверките на пасища в землищата на Мизия и село Алтимир, където също липсвали заявените по документи животни.

Установено е още, че трима собственици на дружества са заявили пред фонд „Земеделие“ за подпомагане 212 парцела с обща площ 2236 декара ливади и пасища в различни землища, освен регистрираните по документи животни.

Размерът на нанесената щета е около 70 000 евро. Работата по доказване на престъпната дейност на лицата продължава.

Още по темата

Трима мъже платиха такси с фалшиви 100 евро във Великотърновско

Трима мъже платиха такси с фалшиви 100 евро във Великотърновско

Пенсионерка даде 3500 евро на телефонни измамници, посредникът е задържан

Пенсионерка даде 3500 евро на телефонни измамници, посредникът е задържан

Българин задържан на границата със Северна Македония заради измама

Българин задържан на границата със Северна Македония заради измама

Не крадат парите ви – карат ви сами да им ги дадете: опасна измама набира скорост

Не крадат парите ви – карат ви сами да им ги дадете: опасна измама набира скорост

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Водещи

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

  • Преди 1 минута
Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

  • Преди 13 минути
Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

  • Преди 15 минути
Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

  • Преди 20 минути
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

  • Преди 32 минути
Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

  • Преди 55 минути
Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

  • Преди 1 час
Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

  • Преди 1 час