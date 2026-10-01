Схема за 70 000 евро с пасища и липсващи животни разбиха във Врачанско

Схема за 70 000 евро, свързана с пасища, ливади и животни, е разбита във Врачанско, съобщиха от полицията. На 30 септември след оперативно-следствени действия и получена информация за деклариране на неверни сведения в заявления до Държавен фонд „Земеделие“ с цел получаване на финансово подпомагане са извършени проверки.

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР са проверили три животновъдни обекта - две пасища и сграда, разположени в три селища на областта.

При проверката на стопанска постройка в землището на село Мраморен не са открити животни. Същото е установено и при проверките на пасища в землищата на Мизия и село Алтимир, където също липсвали заявените по документи животни.

Установено е още, че трима собственици на дружества са заявили пред фонд „Земеделие“ за подпомагане 212 парцела с обща площ 2236 декара ливади и пасища в различни землища, освен регистрираните по документи животни.

Размерът на нанесената щета е около 70 000 евро. Работата по доказване на престъпната дейност на лицата продължава.