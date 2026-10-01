Наложиха ограничение върху ползването на водата за пиене в хасковско село

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково налага ограничение върху ползването на вода за питейни нужди в село Бориславци, община Маджарово, заради завишено съдържание на естествен уран, съобщи на сайта си инспекцията.

Лабораторни изпитвания са установили, че показателят „Естествен уран“ във водопроводната мрежа е със стойност 32,1 микрограма на литър при пределно допустима норма 30 микрограма на литър.

На водния оператор се указва да организира доставката на чиста питейна вода с цистерни или водоноски. РЗИ е информирала и компетентните институции.

Проблем с наднорменото съдържание на уран във водата на Бориславци беше възникнал и в края на 2023 г., когато за пръв път бе наложена забрана. Тя беше отменена на 16 юни миналата година, когато показателите влязоха в норма, припомня БТА.