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Блокира сайтът на парламента по време на изслушването на Иван Демерджиев

Блокира сайтът на парламента по време на изслушването на Иван Демерджиев
Снимка: БТА

Загиналият не е бил спонсор на партия "Прогресивна България", допълни Демерджиев

Интернет страницата на Народното събрание стана недостъпна малко след като започна изслушването на  вътрешния министъ Иван Демерджиев пред депутатите. Той отговаряше на въпроси за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. 

В началото на изслушването Демерджиев заяви, че е убеден, че часове след убийството на  Илиян Филипов е заловен неговия убиец.

Настоящият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви пред депутатите, че не е бил адвокат на убития Илиян Филипов, нито на неговото дружество ПИМК.

Загиналият не е бил спонсор на партия "Прогресивна България", допълни Демерджиев.

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