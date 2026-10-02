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Общество

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание
БТА

Установени са данни за злоупотреба със служебно положение

Проверка на сектор „Противодействие на икономическа престъпност“ в ОДМВР-Кърджали е установила данни за злоупотреба със служебно положение при избор на победител в обществена поръчка за ремонт и рехабилитация на улица в село Широко поле.

В хода на проверката е установено, че за изпълнител е определено дружество с подадена оферта, която не отговаря на техническите изисквания.

От събраните данни е става ясно, че победителят е определен чрез изготвяне на документ с невярно съдържание от служител на Община Кърджали. Средствата за ремонт са в размер на 330 000 лв. без ДДС, като по-голямата част от сумата е от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предава БТВ. 

Преписката е изпратена в прокуратурата за извършено престъпление по служба с мнение да бъде уведомена и Европейската прокуратура във връзка с финансирането и с европейски средства.

Икономическа полиция в ОДМВР-Кърджали е приключила проверки на обществени поръчки за ремонт и рехабилитация на 17 пътни участъка в областта. Материалите са внесени в прокуратурата и има образувано едно досъдебно производство.

 

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