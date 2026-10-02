Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

Заради очакваните ниски температури и условия за слана Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава жълт код за потенциално опасно време в 9 области: Монтана, Ловеч, Габрово, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Минималните температури ще са между 1° и 3° в отделни котловини и високите полета и до 11°-13° в югоизточните райони. В София минималната температура ще е около 2°.

През утрешния ден ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в югоизточните райони. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, като в Източна България ще се усилва до силен. Максималните температури ще достигнат 18°-23°, а в София ще са около 20°.

В планинските райони ще преобладава слънчево време, но над масивите в югоизточната половина на страната облачността временно ще се увеличава. На отделни места в Странджа ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът ще е силен от изток-североизток. Около 12° ще достигнат максималните температури на 1200 метра, а на 2000 метра ще са около 5°.

По българското Черноморие ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, които ще са по-значителни по южното крайбрежие. Там главно преди обяд на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще достигнат 18°-20°. Морската вода ще бъде 20°-21°, а вълнението ще достигне до 4 бала.