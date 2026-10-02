Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре
pixabay

Очаква се предимно слънчево време, но с валежи на места в югоизточните райони

През нощта времето ще остане предимно ясно в по-голямата част от страната. Повече облаци ще има над крайните югоизточни райони, където на места са възможни краткотрайни валежи. В Западна и Централна България вятърът почти ще стихне. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

 

Заради очакваните ниски температури и условия за слана Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава жълт код за потенциално опасно време в 9 области: Монтана, Ловеч, Габрово, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Минималните температури ще са между 1° и 3° в отделни котловини и високите полета и до 11°-13° в югоизточните райони. В София минималната температура ще е около .

През утрешния ден ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в югоизточните райони. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, като в Източна България ще се усилва до силен. Максималните температури ще достигнат 18°-23°, а в София ще са около 20°.

В планинските райони ще преобладава слънчево време, но над масивите в югоизточната половина на страната облачността временно ще се увеличава. На отделни места в Странджа ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът ще е силен от изток-североизток. Около 12° ще достигнат максималните температури на 1200 метра, а на 2000 метра ще са около .

По българското Черноморие ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, които ще са по-значителни по южното крайбрежие. Там главно преди обяд на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще достигнат 18°-20°. Морската вода ще бъде 20°-21°, а вълнението ще достигне до 4 бала.

 

Още по темата

Къде се пътува трудно на 2 октомври: двупосочно движение по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Къде се пътува трудно на 2 октомври: двупосочно движение по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Смокините - истинска „хранителна бомба“, но с важни предупреждения

Смокините - истинска „хранителна бомба“, но с важни предупреждения

Без училище на 5 октомври в Банско, общината също няма да работи

Без училище на 5 октомври в Банско, общината също няма да работи

Промени в движението в София заради посрещането на тленните останки на цар Самуил

Промени в движението в София заради посрещането на тленните останки на цар Самуил

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Водещи

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

  • Преди 5 минути
Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

  • Преди 8 минути
3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

  • Преди 16 минути
Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

  • Преди 16 минути
Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

  • Преди 21 минути
Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

  • Преди 34 минути
Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Дружество получило 330 000 лв. за ремонт на улица след представяне на документ с невярно съдържание

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

  • Преди 48 минути
Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

  • Преди 53 минути
Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

Италия настоява ЕС да засили военноморската мисия "Аспидес" в Червено море

  • Преди 1 час
Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

Жълт код за слана и ниски температури в 9 области утре

  • Преди 1 час
Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

Архимандрит Дионисий няма да извършва богослужения, но не е отлъчен от Църквата

  • Преди 1 час