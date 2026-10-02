Разследват дали задържаният за убийство Славчо Мегеров е замесен в кражба на 1 кг злато

Районна прокуратура – Пловдив е предприела разследване на кражба на 1 кг инвестиционно злато на стойност 189 600 лева от частен дом в града.

В хода на разследването полицията е получила оперативна информация за възможна съпричастност към кражбата на 51-годишният Славчо Мегеров, който е привлечен като обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, информира dariknews.

По случая са разпитани свидетели, иззети са записи от охранителни камери в района на мястото на кражбата и са назначени експертизи.

По искане на наблюдаващия прокурор Районният съд в Пловдив е разрешил и получаването и анализа на данни от мобилните оператори за SIM карта, използвана от Мегеров.

Съдът е разрешил и претърсване и изземване на адресите на трима души, сред които и Мегеров.

Според събраните до момента доказателства собственикът на златото е бил в Турция в периода от 2 до 9 февруари 2026 г.

Инвестиционно злато, въоръжени грабежи и присъда от 11 години за умишлено убийство. Това са част от данните за Славчо Благоев Мегеров, които по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев представи от парламентарната трибуна.

Мегеров беше задържан в София на булевард „Черни връх“.