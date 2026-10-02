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Тихомир Безлов за ареста на Славчо Мегеров: Разследващите са внимателни в изказванията си

Тихомир Безлов за ареста на Славчо Мегеров: Разследващите са внимателни в изказванията си
Снимка: БТА

Славчо Мегеров няма профил на професионален убиец

Задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов няма профил на професионален убиец, а разследващите вероятно се опитват да стигнат до поръчител чрез негови самопризнания. Това беше мнението на главния експерт в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото пред NOVA.

По думите на Безлов в публичното пространство вече е имало медийно изтичане на информация, което отчасти е било опровергано, затова е изключително важно да се следят официалните версии на институциите.

Експертът обърна внимание, че разследващите са много обрани и внимателни в изказванията си. Това има за цел защитата да знае възможно най-малко с какви доказателства разполага МВР преди делото да влезе в съда.

Относно профила на арестувания Славчо Мегеров експертът по сигурност беше категоричен, че той е по-скоро касоразбивач и грабител. Безлов обясни, че обявеният от прокуратурата личен финансов мотив на физическия извършител изобщо не изключва наличието на поръчител. Според него извършителят може да е бил нает именно заради факта, че вече е имал личен финансов мотив да участва в престъплението.

Експертът коментира и появилите се твърдения за връзки между убийството, пловдивски бизнес кръгове и задържани големи количества кокаин в Испания и Франция, превозвани с камиони.

Безлов подчерта, че до момента няма публично доказуеми данни за подобни обвързаности и без реални разследвания картината остава с твърде много липсващи звена. Той допълни, че развръзката по казуса ще зависи и от процесите по избор на нов главен прокурор в съдебната система.

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