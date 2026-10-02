Иван Петлешков с право на отговор: Нямам нищо общо с убийството на Илиян Филипов

Иван Петлешков упражни правото си на отговор във връзка със споменаването на името му след убийството на Илиян Филипов.

В писмо до NOVA и „Здравей, България” той заявява, че в рамките на две последователни сутрини името му е било многократно обсъждано и индиректно обвързвано с различни твърдения и внушения, които според него нямат място в професионалното отразяване на подобен случай.

„Считам, че не е нужно да посоча всеки конкретен факт, който оспорвам, предвид това, че всяко едно твърдение по мой адрес, направено в излъченото предаване, е невярно”, заявява Иван Петлешков.

Той посочва, че на 30 септември телевизията е отделила значителна част от представянето на случая не на фактите около престъплението, а на публикация на покойния Илиян Филипов по негов адрес, направена повече от година по-рано.

„По този начин, още в първото отразяване на случая, моето име беше въведено в контекста на убийството, без да бъде посочена каквато и да било установена фактическа връзка между мен и извършеното престъпление”, допълва Петлешков.

По думите му ден по-късно в студиото са били поканени журналистите Димитър Стоянов и Станимир Кронев, като значителна част от техния 25-минутен разговор отново била насочена към неговата личност. В ефир били обсъждани различни интерпретации и откровено неверни обстоятелства по негов адрес. В тази връзка Петлешков прави уточнение за отношенията си с един от гостите.

„С Димитър Стоянов сме имали съдебни спорове. Наскоро, в коментар под публикация в личния ми профил във Facebook, самият той заяви публично, че отношението му към мен е лично, като го свърза с факта, че съм търсил правата си по съдебен ред. Този коментар е публично достъпен и може да бъде проверен”, посочва той.

В позицията си Иван Петлешков подчертава, че в ефира не е бил съобщен един изключително съществен факт относно използваната като повод публикация на Илиян Филипов, а именно – че заради нея Петлешков е предприел съдебни действия за защита на името си.

„Районният съд в Пловдив постанови решение по заведено от мен дело, с което Илиян Филипов бе признат за виновен за клевета. Това обстоятелство е проверимо”, категоричен е Петлешков.

В края на своето право на отговор той припомня и парламентарното питане от 1 октомври 2026 г., на което вътрешният министър Иван Демерджиев отговори, че Илиян Филипов не е подавал сигнал или жалба срещу него в МВР или прокуратурата. Петлешков изрично уточнява, че към него няма заведен съдебен иск от Филипов, а единственото осъдително решение е било срещу убития бизнесмен за клевета.