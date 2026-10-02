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Весела Лечева: В БОК има над 400 хил. евро задължения, 160 хил. лв. липсват без разходни документи

Весела Лечева: В БОК има над 400 хил. евро задължения, 160 хил. лв. липсват без разходни документи
БТА

Лечева подчерта, че ще бъде търсена отговорност от хората, които според проверката са разполагали неправомерно с публични средства

"Над 400 хил. евро са били задълженията на Българския олимпийски комитет, а при търговско дружество, функционирало към БОК, са установени 160 хил. лева, за които няма разходни документи".

Това заяви президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. По думите ѝ данните са били представени вчера на заседание на Изпълнителното бюро на БОК в доклад на Контролната комисия, изготвен след преглед на около 1000 документа и над 10 000 страници за начина, по който са управлявани финансите на организацията в периода 2022–2026 г.

„Данните са изключително неприятни, много тревожни, да не кажа и по-тежката дума – дори срамни за една такава организация“.

Тя подчерта, че ще бъде търсена отговорност от хората, които според проверката са разполагали неправомерно с публични средства.

„Ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно със средствата на Олимпийския комитет, защото това са обществени средства, обществена организация“.

Сред констатираните разходи са и над 30 хил. евро за адвокатски хонорари по дела, свързани със споровете около решенията на Общото събрание на БОК. Лечева не посочи размера на представителните разходи, като заяви, че Изпълнителното бюро е взело решение да не превръща финансовите нарушения в постоянна публична тема.

„Историята на олимпийското движение не заслужава тази срамна информация да излиза повече. Разбира се, че ще бъде търсена отговорност“.

Най-сериозният конкретен случай, който Лечева посочи, е свързан с търговско дружество, функционирало към БОК.

„Задълженията там са 160 хиляди лева, за които няма никакви разходни документи. Просто парите са влезнали в сметките на фирмата. И срещу какво насреща? Парите липсват“.

По думите ѝ част от старите задължения вече поетапно се изчистват. Тя уточни, че БОК ще даде възможност на членовете на организацията да се запознаят с доклада на Контролната комисия, който е от 80 страници. Относно евентуалното сезиране на прокуратурата Лечева посочи, че това зависи и от реакцията на отговорните лица.

„Ако те не възприемат нашите мерки да се изчистят задълженията, защото те носят тази отговорност, тогава вече може да предприемем и тези мерки“.

Лечева коментира и новия дом на Българския олимпийски комитет – сградата на бившето посолство на Иран в България. Тя благодари на правителството за решението сградата да бъде предоставена на БОК и заяви, че това е решение, чакано от години.

„Смятам, че това е достойният дом, който заслужава олимпийското движение в България“.

По думите ѝ старата сграда на БОК е била в изключително лошо състояние и не е предоставяла необходимия капацитет за развитието на дейностите на организацията. Предстои да бъде проведен конкурс за новото пространство. Идеята е в сградата да има модерни работни помещения, зали за спортните федерации, семинари и обучения, както и олимпийска библиотека и пространство, посветено на олимпийското наследство.

„Най-хубавото на тази сграда е, че дава възможността Българският олимпийски комитет да развие всички свои идеи, които ние представихме пред Общото събрание преди година и половина“.

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