Лаборатория откри забранено вещество в хапчета за отслабване, мъж стигна до мозъчен оток

Мъж разказва, че е стигнал до халюцинации, тежки промени в поведението и мозъчен оток след прием на хранителна добавка за отслабване. Случаят е част от ново разследване на рубриката "Високо напрежение" на NOVA за продуктите SlimMax, за които медията сигнализира още преди година.

Тогава две независими лаборатории установяват наличие на сибутрамин - забранено за употреба в ЕС лекарствено вещество. Въпреки предишните сигнали екипът на NOVA твърди, че е успял отново да поръча както познатия продукт, така и негова нова версия.

Мъж, пожелал анонимност, разказва, че първоначално добавката му помогнала да свали килограми. Постепенно обаче започнал да проявява агресивност, безсъние и проблеми с паметта. Близките му също забелязали промяната и започнали да го питат дали употребява наркотици.

Състоянието му впоследствие се влошило до халюцинации. Той бил убеден, че негов приятел е прекарал цяла вечер в дома му, докато майка му категорично твърдяла, че никой не е идвал.

"Аз бях убеден, че той е там."

По-късно мъжът бил откаран в болница, където три теста за наркотици дали отрицателен резултат. След прегледи от невролози, кардиолози и психиатри образно изследване показало мозъчен оток, разказва той.

Неврологът д-р Пламен Димитров обяснява пред NOVA, че сибутраминът е силен активатор на симпатиковата нервна система и може да бъде свързан със сърцебиене, високо кръвно налягане, безсъние и други тежки реакции. Според него след изчерпване на физическите и психическите резерви може да се стигне и до психотично състояние с халюцинации.

Екипът на предаването изпраща за анализ две опаковки от продаваните в момента продукти.

Според представените лабораторни резултати в тях е установено наличие на сибутрамин, докато кофеин - съставка, посочена на опаковката - не е открит. NOVA посочва, че видимата разлика между старата и новата версия на таблетките е основно в цвета им.

Мъжът, който рекламира и продава продуктите - Георги Маринов, твърди в социалните мрежи, че "Слимакс Ултра - Легални" разполага с необходимите разрешителни и е преминал съответните тестове.

В репортажа обаче се посочва, че върху закупените опаковки и листовките липсва информация на български език.

Това не е единственият описан случай. Жена разказва, че след прием на продукта е получила обриви, подуване на езика и затруднено дишане, след което е прекарала седем дни на системи. Друга жена твърди, че възстановяването ѝ след тежки кожни реакции е продължило девет месеца.

Според NOVA над 70 жени са съобщили за здравословни проблеми след прием на SlimMax.

Година след първото разследване продажбата на продуктите продължава, твърди медията.

От прокуратурата са отговорили на NOVA, че работата по разследването продължава, а от ГДБОП също са посочили, че продължават работа по случая.

Адвокатът по медицинско право Вили Костадинова заявява, че е сезирала Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните, но според нея институциите си прехвърлят отговорността.

Пострадалият мъж настоява случаят да има последствия."Не може пак да няма виновен", казва той.