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Икономика

Пеканов: Петото плащане по ПВУ се очаква до края на декември

Пеканов: Петото плащане по ПВУ се очаква до края на декември
БТА

"Имаше риск от загуба на над половин милиард евро", посочи още Пеканов

"Очакваме петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември".

Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов пред Народното събрание. Той уточни, че искането за петото плащане е било изпратено вчера.

"С този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер 1,8 млрд евро".

Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера Пеканов, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до два месеца.

Пеканов припомни завършените инвестиции – конструирането на нова Комисия за противодействие на корупцията, получени влакове, STEM кабинети, завършени домове за възрастни хора и за хора с увреждания, строук центрове, ремонт и модернизация на някои психиатрични клиники, приемане на законови промени.

"Имаше риск от загуба на над половин милиард евро", посочи още Пеканов. 

По думите му, в момента България е в активни дискусии с ЕК за следващия програмен период.

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