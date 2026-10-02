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Петима загинаха при срутване във въглищна мина в Западна Турция

Петима загинаха при срутване във въглищна мина в Западна Турция
АП/БТА

По разпореждане на Републиканската прокуратура в Маниса вече е образувано досъдебно производство, което да изясни точните причини за производствената авария

Петима работници загубиха живота си при срутване в галерия на въглищна мина край град Сома в окръг Маниса, Западна Турция. Инцидентът е станал вчера следобед, а черната статистика бе потвърдена от местното валийство пред държавната телевизия ТРТ-Хабер.

Телата на двама от загиналите миньори бяха локализирани още снощи, а останалите три жертви бяха открити от спасителите рано тази сутрин. По време на инцидента под земята са се намирали още двама души, които са успели да се спасят сами. Те са транспортирани в болница, като единият вече е изписан, а вторият остава под медицинско наблюдение, но без опасност за живота.

Спасителната операция бе ръководена от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). В нея се включиха 756 специалисти и 76 специализирани машини, включително подземен апарат за разчистване на отломки от Измир.

Властите увериха, че в мината не са останали други блокирани работници. По разпореждане на Републиканската прокуратура в Маниса вече е образувано досъдебно производство, което да изясни точните причини за производствената авария.

Районът на град Сома заема стратегическо място в турската икономика, осигурявайки близо 22 процента от въгледобива на страната. Мястото е известно и с най-тежката минна трагедия в историята на Турция, когато през май 2014 г. след взрив и пожар загинаха 301 миньори.

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