"Сова Харис“: Кандидат-президентската двойка Йотова - Вълчев е с 50,2% подкрепа

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 50,2% подкрепа сред посочилите, че ще гласуват за конкретна кандидат-президентска двойка, показват данните от проучване на агенция „Сова Харис“, реализирано преди президентските избори на 25 октомври.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „Сова Харис“ в периода 23–28 септември т.г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максималната грешка при 50% относителен дял и 95% доверително равнище е 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник „Труд“.

Подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев заявяват 23,7% от анкетираните, за Костадин Костадинов – Петър Волгин – 12,7%, а 13,4% посочват друга кандидат-президентска двойка.

Под 50% от избирателите са решили да гласуват и са избрали за кого да дадат гласа си, сочат още данните. На тази база се очаква до урните на първи тур да отидат малко под 2,5 млн. гласоподаватели. От „Сова Харис“ уточняват, че разчетите са направени на база реално живеещите в страната хора, без включените в избирателните списъци български граждани, живеещи в чужбина.

Според проучването при тези нагласи би се стигнало до втори тур, на който биха се явили първите две кандидат-президентски двойки – Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

По показателя „доверие“ сред посочените в изследването политици на първо място е Илияна Йотова с 45,7%, следвана от премиера Румен Радев с 44,6%. Андрей Гюров получава 19,4% доверие, Костадин Костадинов – 17,2%, а Крум Зарков – 15,2%.

Доверие на Асен Василев изразяват 14,7%, на Радан Кънев – 12,8%, на Божидар Божанов – 12,6%, на Ивайло Мирчев – 12,5%, а на Радостин Василев – 11,1%. Бойко Борисов получава 10%, Ивелин Михайлов – 8%, а Делян Пеевски – 2,7%.

Българската православна църква е институцията с най-високо доверие – 58%. Следват полицията с 47,5%, армията с 46,9% и президентството с 46,8%. Доверието в правителството е 35,1%, в Народното събрание – 20,2%, в съда – 18,8%, а в прокуратурата – 16,2%.

Високите цени и инфлацията са посочени като най-сериозен проблем пред страната от 53,7% от анкетираните. Лошото управление на страната е посочено от 13,6%, корупцията и съдебната реформа – от 12,5%, безработицата и ниските доходи – от 10,1%, а войните в Украйна и Близкия изток – от 7,7%.

Според проучването 34,8% смятат, че правителството на Румен Радев се справя по-скоро успешно с управлението на страната, 44,6% го оценяват като по-скоро неуспешно, а 20,6% не могат да преценят.

Общо 58,4% от анкетираните са съгласни с тезата на премиера Румен Радев, че войната в Украйна не може да има успешно военно решение и че лидерите на Европейския съюз трябва да установят дипломатически контакти за диалог с Русия. Несъгласие изразяват 18%, а 23,6% не могат да преценят.

46,5% смятат, че Украйна трябва да сключи мир с Русия, съгласявайки се на териториални отстъпки. На обратното мнение са 26,1%, а 27,4% не могат да преценят.

На тезата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че енергийните суровини на Русия са токсични за Европа и европейските страни трябва да се откажат от тях в дългосрочен план, 12% от анкетираните отговарят утвърдително, 65,8% не са съгласни, а 22,2% не могат да преценят.

39,4% от анкетираните смятат, че е било удачно повдигането на казуса с помилването на петричкия наркобос по време на кандидат-президентската кампания, 35,8% са на обратното мнение, а 24,8% не могат да преценят.

43,7% смятат за уместно изнасянето на данни по казуса „Петрохан“ по време на кандидатпрезидентската кампания, а 31,1% не го смятат за уместно, 25,2% не могат да преценят.

Според обобщението на „Сова Харис“ нагласите от последните парламентарни избори се запазват и в настоящата ситуация. От агенцията посочват, че активираните ядра от привърженици на трите кандидат-президентски двойки с най-висока подкрепа са с различна големина, като не се наблюдава значима подкрепа от периферията за някой от кандидатите.