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Петър Тодоров, ПБ: Имало е предупреждение за живота на Филипов, за мен това е пропуск

Петър Тодоров, ПБ: Имало е предупреждение за живота на Филипов, за мен това е пропуск
БТА

По отношение на връзката между убийството и евентуални политически или бизнес интереси Тодоров беше категоричен, че не може да направи пряка връзка

"Мантинелите, обществените поръчки, полетите, свързвани с Делян Пеевски, произходът на средствата, както и убийството на бизнесмена Илиян Филипов – всички тези теми трябва да бъдат изяснени докрай".

Това заяви Петър Тодоров от „Прогресивна България“ пред БТВ. По думите му един от основните въпроси около информацията за финансирането на полети е защо средствата и техният произход не са били декларирани.

„Всяка една публична личност, каквато е господин Пеевски, трябва да декларира тези обстоятелства в декларацията. Той каза своята версия – това са средства от моето семейство. Но защо не са декларирани тези пари, произходът на средствата? Ето тук са важните въпроси и ние смятаме да стигнем до край в тяхното изясняване“.

Той посочи, че за да се стигне до отговори, МВР и ДАНС трябва да съберат всички възможни доказателства, а след това прокуратурата да предприеме действия.

Тодоров коментира подробно и убийството на бизнесмена Илияян Филипов в Пловдив и предполагаемата роля на Славчо Мегеров. Той заяви, че познава Мегеров от времето, когато е работил в пловдивската полиция, и го определи като лице от активния криминален контингент на града.

„Това е лице от активния криминален контингент на град Пловдив. Още по време на едно убийство, което беше извършено по хулигански подбуди, беше пребит до смърт един младеж, в който побой участваше и Мегеров“.

По думите му той е работил и по случай на касоразбиване, свързан с Мегеров. Тодоров посочи и друг случай, при който според него Магеров е бил разследван за кражба на инвестиционно злато.

„Колегите от Пловдив си свършиха работата по събиране на необходимите годни доказателства по това досъдебно производство. То беше иззето и пратено нарочно от прокуратурата в следствието и вместо това лице да бъде задържано с оглед неговото тежко криминално минало, то няма мярка „задържане под стража“ и продължи своята престъпна дейност“.

Тодоров коментира и публично изразяваните от Илия̀н Филипов опасения за живота му. По думите му през март миналата година бизнесменът е отправил публично предупреждение, че се страхува за сигурността си и е говорил за ситуацията в Пловдив и конфликтите си с други бизнесмени. Тодоров посочи, че според информацията, представена от министър Иван Демерджиев, към този момент няма данни Филипов да е подал писмена жалба до полицията или прокуратурата.

„Защо органите не са се самосезирали и не са извършили проверка - това е въпрос към прокуратурата и към тогавашното ръководство на полицията в Пловдив. За мен е пропуск“.

По отношение на връзката между убийството и евентуални политически или бизнес интереси Тодоров беше категоричен, че не може да направи пряка връзка.

„Колегите ще изследват всяка една възможна версия и съм сигурен, че ще стигнат до края в събирането на безпристрастно и всеобхватно всички доказателства, които да подкрепят или да опровергаят една версия“.

Сред обсъжданите хипотези е и евентуален финансов конфликт между Филипов и Магеров.

„Дали са някакви финансови напрежения и недоразумения между убития и извършителя Магеров, или той е бил стимулиран от някой друг, това можем само да гадаем“.

Тодоров отказа да коментира дали е открито оръжието на престъплението, като посочи, че това е информация от досъдебното производство.

Той постави акцент и върху предстоящите промени в съдебната система. По думите му изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет трябва да бъде прозрачен, а кандидатите да бъдат оценявани според професионалната им експертиза и евентуалните им обвързаности.

„Сигурен съм, че тези хора, които бъдат избрани, с достатъчно воля и желание да извършат проверки по места, да видят къде има дела на трупчета, къде има дела в бухалки и съответно с дисциплинарни производства и атестации да извършат необходимите промени в тези структури“.

Тодоров отхвърли твърденията за натиск върху процеса по избиране на новия ВСС и заяви, че конкретни имена за парламентарната квота все още не са обсъждани.

Депутатът коментира и предложенията за промени в МВР, които според него трябва да ограничат политическото влияние върху професионалната работа в системата.

Аз съм в системата на МВР от края на 1989 година и съм видял доста неща в развитието. За съжаление мога да кажа, че с годините политическото влияние в тази деполитизирана система все повече ескалираше и се засилваше“.

По думите му се е стигнало до ситуация, в която хора с недостатъчна професионална експертиза могат да се издигат бързо в системата.

„Стигна се дотам, че хора с никаква експертиза, на няколко години служба, благодарение на това как е направен законът, могат изведнъж от най-ниското ниво да стигнат до върховете на професионалната система“.

Според него целта на промените трябва да бъде професионалното развитие в МВР да се определя от опита и експертизата, а оперативната работа да бъде защитена от политическа намеса.

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