Тодор Тагарев: Важно е в България да има баланс на властите

Важно е в България да има коректив и баланс на властите. Това заяви пред БНТ бившият военен министър Тодор Тагарев, който е в Инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

Според него двамата кандидати са хора, които следват българския интерес така, както те го разбират и отстояват позиции.

"Това са хора, които са се издигнали благодарение на своите способности, труд и интелект", каза Тагарев по за кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев.

Политическата подкрепа за двамата кандидати идва от ПП, "Да, България" и ДСБ, обясни Тагарев. "Стремежът е да бъдат спечелени изборите. Вероятно ще има втори тур", каза Тагарев.

"Работата на хора като мен е да обяснят на нашите граждани, че геополитическата ориентация не е нещо абстрактно", заяви бившият военен министър.

"Бях в кабинета Денков, който следваше ясна политика, на която президентът Румен Радев се противопоставяше", заяви Тагарев.

За промените в Конституцията, които ограничиха правомощията на тогавашния президент Румен Радев, Тагарев каза, че тези въпроси трябва да се разглеждат от принципни позиции, защото промените сега "благоприятстват г-н Радев", който вече е премиер.

Запитан колко струва кампанията на Гюров-Кандев досега, той заяви, че други се занимават с финансовата част, но тяхната двойка била получила повече от двойката на Илияна Йотова - Кирил Вълчев.