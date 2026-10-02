Небето на 2 октомври: слани на запад, слънце над страната и оранжев код за силен вятър край Бургас

Петък, 2 октомври, ще донесе повече слънце в почти цяла България след студена сутрин с условия за слани в западните и централните райони. Изключение остава Югоизточна България, където облачността ще е по-значителна и на отделни места ще превали дъжд. В Източна България североизточният вятър ще остане силен, а по Черноморието продължават официалните предупреждения за опасни морски условия.

Минималните температури са от 2°–4° на места в котловините до 11°–13° в източните райони, в София – около 5°. Максималните през деня ще бъдат между 18° и 23°, в столицата – около 18°.

Оранжев код край Бургас, жълт за Варна и Добрич

За 2 октомври НИМХ поддържа предупреждения за силен вятър над морето и високо вълнение. За крайбрежието на област Бургас предупреждението е оранжево, а за крайбрежните участъци на областите Варна и Добрич – жълто.

По Южното Черноморие поривите на север-североизточния вятър могат да достигат 17–24 м/с, а вълнението временно – 5 бала. Към сутрешната проверка няма потвърден нов цветови код на НИМХ за валежи или ниски температури във вътрешността на страната.

Предимно слънчево, дъжд само на югоизток

Над по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се появи разкъсана средна и висока облачност, без съществени валежи.

Над Югоизточна България облачността ще остане значителна и на отделни места ще превали дъжд. По най-южното крайбрежие слабите валежи ще продължат в първата част на деня, но по-късно постепенно ще спират.

Ще духа умерен североизточен вятър, в Източна България – до силен. Към вечерта по крайбрежието се очаква постепенно отслабване на вятъра.

София – студена сутрин и около 18 градуса следобед

В София сутринта е студено, с минимална температура около 5°.

През деня ще бъде предимно слънчево, следобед с временна разкъсана облачност. Валежи не се очакват, а максималната температура ще достигне около 18°.

По Черноморието – повече слънце, но морето остава неспокойно

По Черноморието ще преобладава слънчево време, а следобед облачността временно ще се увеличи. По-значителна ще остане по южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд.

Максималните температури ще бъдат 18°–20°, на места около 21°, а температурата на морската вода – 19°–21°.

Вълнението ще бъде 3–4 бала в заливите и около 4 бала в открито море, като по Южното Черноморие временно ще достига 5 бала. Север-североизточният вятър ще бъде умерен до силен.

В планините – слънце, но силен североизточен вятър

В планините времето ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но без валежи.

Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Уикендът носи постепенно затопляне

В събота над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източните райони ще има повече облаци, а в крайния югоизток все още са възможни отделни слаби превалявания. Вятърът постепенно ще отслабва.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове в Източна България на места ще има ниска облачност и мъгла, но през деня температурите ще тръгнат нагоре. Максималните стойности в голяма част от страната ще достигат и преминават 20°, като вероятността за валежи ще бъде малка.

2 октомври започва с първия по-сериозен есенен студ в западните котловини, но през деня слънцето ще надделее над почти цяла България. Изключението остава крайният югоизток, докато по Черноморието основният риск продължава да бъде силният североизточен вятър и високото морско вълнение.