Задава се недостиг на противогрипни ваксини у нас, доставките се бавят

Забавяне на доставките на противогрипни ваксини създава риск от недостиг в началото на имунизационната кампания. Проблемът засяга както количествата, предназначени за националните програми за деца и възрастни, така и ваксините за свободна продажба в аптеките, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Към момента в страната са доставени назалните противогрипни ваксини за деца. Имунизациите трябва да започнат от понеделник, 5 октомври.

Лични лекари обаче все още очакват част от необходимите доставки, предаде НОВА. Общопрактикуващият лекар д-р Айдън Джиниев от русенското село Глоджево обясни, че в кабинета му все още няма противогрипни ваксини, а са налични единствено препаратите по задължителния имунизационен календар.

По думите му интересът сред пациентите е голям. В практиката му са записани около 7800 души, а през миналата година са били имунизирани приблизително 530 пациенти над 60-годишна възраст.

Недостиг се наблюдава и в аптечната мрежа. Според лекаря причината е забавяне в производството на противогрипните ваксини за Северното полукълбо.

Въпреки проблемите с доставките д-р Джиниев успокои, че все още има достатъчно време за поставяне на ваксината и изграждане на имунитет. По думите му октомври е най-подходящият период за имунизация срещу сезонен грип.