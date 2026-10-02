Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM

Испания засилва противовъздушния капацитет на Латвия, като разположи зенитно-ракетна батарея НАСАМС (NASAMS) във военновъздушната база „Лиелварде“. По информация на агенция ЕФЕ, ходът на НАТО и балтийските му партньори е директен отговор на зачестилите нарушения на въздушното пространство от безпилотни апарати, което изостри отношенията между Алианса и Москва.

Командир Франсиско Рубио, който ръководи испанския противовъздушен разчет, подчерта, че целта на мисията е силно и убедително възпиране на потенциални атаки. Испанската противоракетна система бе позиционирана на 60 км от Рига още през юни 2022 г. като реакция на руската инвазия в Украйна. В момента тя пази небето над Балтика в координация с германски изтребители „Юрофайтър“ (Eurofighter), канадски и латвийски хеликоптери, докато италиански самолети патрулират от база в Северна Литва.

Алиансът трансформира досегашната охрана на въздушните граници в цялостна, интегрирана система за ПВО. Паралелно с това наблюдението е затегнато максимално заради риск от руски хибридни заплахи покрай парламентарните избори в Латвия, които ще се проведат утре.

На земята Испания поддържа присъствие от близо 600 военнослужещи, базирани северно от Рига. Те са интегрирани в многонационалната бригада на НАТО и разполагат с тежка техника, включително танкове Леопард 2Е и бойни машини на пехотата „Писаро“. Тяхната отбранителна тактика е обвързана с концепцията за взаимно допълващи се оръжия, в която се включват и латвийски разузнавателни дронове за засичане и неутрализиране на въздушни заплахи.