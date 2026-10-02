Новини
Търси
Подкаст
Свят

Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM

Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM
АП/БТА

На земята Мадрид поддържа присъствие от близо 600 военнослужещи, базирани северно от Рига

Испания засилва противовъздушния капацитет на Латвия, като разположи зенитно-ракетна батарея НАСАМС (NASAMS) във военновъздушната база „Лиелварде“. По информация на агенция ЕФЕ, ходът на НАТО и балтийските му партньори е директен отговор на зачестилите нарушения на въздушното пространство от безпилотни апарати, което изостри отношенията между Алианса и Москва.

Командир Франсиско Рубио, който ръководи испанския противовъздушен разчет, подчерта, че целта на мисията е силно и убедително възпиране на потенциални атаки. Испанската противоракетна система бе позиционирана на 60 км от Рига още през юни 2022 г. като реакция на руската инвазия в Украйна. В момента тя пази небето над Балтика в координация с германски изтребители „Юрофайтър“ (Eurofighter), канадски и латвийски хеликоптери, докато италиански самолети патрулират от база в Северна Литва.

Алиансът трансформира досегашната охрана на въздушните граници в цялостна, интегрирана система за ПВО. Паралелно с това наблюдението е затегнато максимално заради риск от руски хибридни заплахи покрай парламентарните избори в Латвия, които ще се проведат утре.

На земята Испания поддържа присъствие от близо 600 военнослужещи, базирани северно от Рига. Те са интегрирани в многонационалната бригада на НАТО и разполагат с тежка техника, включително танкове Леопард 2Е и бойни машини на пехотата „Писаро“. Тяхната отбранителна тактика е обвързана с концепцията за взаимно допълващи се оръжия, в която се включват и латвийски разузнавателни дронове за засичане и неутрализиране на въздушни заплахи.

Още по темата

Латвия е готова да разположи ядрени оръжия на НАТО на своя територия

Латвия е готова да разположи ядрени оръжия на НАТО на своя територия

Латвия забранява вноса на руски и беларуски книги заради опасения от пропаганда

Латвия забранява вноса на руски и беларуски книги заради опасения от пропаганда

Латвия забранява вноса на редица стоки от Русия и Беларус

Латвия забранява вноса на редица стоки от Русия и Беларус

Латвия иска €7 млрд. от ЕС, за да се справи с последствията от войната на Русия

Латвия иска €7 млрд. от ЕС, за да се справи с последствията от войната на Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято

Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

Украйна предупреди: Русия подготвя нападения срещу европейски държави

Украйна предупреди: Русия подготвя нападения срещу европейски държави

Украйна е ударила с дронове промишлени обекти в руския Волгоград

Украйна е ударила с дронове промишлени обекти в руския Волгоград

Жилищният план на Санчес пред провал след оттеглена подкрепа в последния момент

Жилищният план на Санчес пред провал след оттеглена подкрепа в последния момент

Водещи

Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято

Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято

  • Преди 3 минути
Моторист загина при катастрофа край Варна

Моторист загина при катастрофа край Варна

Пеканов: Петото плащане по ПВУ се очаква до края на декември

Пеканов: Петото плащане по ПВУ се очаква до края на декември

Лаборатория откри забранено вещество в хапчета за отслабване, мъж стигна до мозъчен оток

Лаборатория откри забранено вещество в хапчета за отслабване, мъж стигна до мозъчен оток

  • Преди 13 минути
Дрон се разби в Румъния и предизвика пожар

Дрон се разби в Румъния и предизвика пожар

  • Преди 22 минути
Какво се знае за Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов

Какво се знае за Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов

17 тежки катастрофи за ден: Двама загинали и 19 ранени

17 тежки катастрофи за ден: Двама загинали и 19 ранени

  • Преди 28 минути
Фон дер Лайен завършва обиколка на Западните Балкани със среща с Мицкоски

Фон дер Лайен завършва обиколка на Западните Балкани със среща с Мицкоски

  • Преди 31 минути
От 5 градуса сутрин до 22 следобед: Какво време ни чака през октомври

От 5 градуса сутрин до 22 следобед: Какво време ни чака през октомври

  • Преди 36 минути
Две седмици разлика: Илиян Филипов и арестуваният за неговото убийство Мегеров са контактували

Две седмици разлика: Илиян Филипов и арестуваният за неговото убийство Мегеров са контактували

Весела Лечева: В БОК има над 400 хил. евро задължения, 160 хил. лв. липсват без разходни документи

Весела Лечева: В БОК има над 400 хил. евро задължения, 160 хил. лв. липсват без разходни документи

Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM

Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM

  • Преди 47 минути
За разширението на метрото: "Къртичката" достигна до "Ситняково"

За разширението на метрото: "Къртичката" достигна до "Ситняково"

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

  • Преди 1 час
Задава се недостиг на противогрипни ваксини у нас, доставките се бавят

Задава се недостиг на противогрипни ваксини у нас, доставките се бавят

  • Преди 1 час