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Украйна предупреди: Русия подготвя нападения срещу европейски държави

Украйна предупреди: Русия подготвя нападения срещу европейски държави
АП/БТА

Според Сибига целта на Москва е ясна: да отслаби или изцяло да спре западната подкрепа за Киев

Украинското разузнаване и съюзническите централи са засекли конкретни руски планове за атаки срещу държави от Европейския съюз. Това обяви украинският външен министър Андрий Сибига пред медиите, цитиран от агенция Укринформ.

Според Сибига целта на Москва е ясна: да отслаби или изцяло да спре западната подкрепа за Киев, като разшири заплахите директно на територията на ЕС.

Министърът подчерта, че Европа вече се намира във война с Русия, тъй като Кремъл възприема ситуацията точно по този начин. По негови думи руските подривни дейности на европейска почва вече са преминали границата на стандартната хибридна война.

Външният министър призова, на базата на събраните данни, подготовката за евентуално руско нападение незабавно да се превърне в основен европейски приоритет.

ТАРАЛЕЖ припомня, че това не е първият случай, в който властите в Киев предупреждават за предстоящи руски нападения срещу Европа. Като най-уязвими обикновено се посочват държавите в Балтика.

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