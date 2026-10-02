Три европейски държави започнаха стратегически доставки за Украйна срещу руските дронове

Испания, Белгия и Полша са започнали процедура по доставка на 20-милиметрови боеприпаси за Украйна, които Киев определя като стратегически важни за противодействието на руските реактивни дронове. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

По думите му украинският министър на отбраната Евген Хмара е работил през целия ден в сряда по осигуряването на необходимите боеприпаси. В резултат е намерено решение, което трябва да гарантира доставки за продължителен период.

Сибига подчерта, че 20-милиметровите снаряди придобиват стратегическо значение заради новите руски атаки с реактивни безпилотни летателни апарати.

Според украинския външен министър за Киев е от ключово значение да разполага с по-ефективни средства за свалянето на подобни дронове. Постоянното използване на системи за противовъздушна отбрана срещу тях е прекалено скъпо, а изтребителите F-16 са сред средствата, използвани за противодействие на тази заплаха.

Сибига благодари на Испания, Белгия и Полша за предприетите действия и заяви, че боеприпасите се очакват в Украйна скоро.

Киев паралелно търси възможности за закупуване на необходимите муниции и от частни производители.