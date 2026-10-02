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Жилищният план на Санчес пред провал след оттеглена подкрепа в последния момент

Жилищният план на Санчес пред провал след оттеглена подкрепа в последния момент

Шансовете испанският Конгрес да одобри правителствения указ с мерки за овладяване на жилищната криза намаляха значително, след като каталунската партия „Заедно за Каталуния“ (Junts) постави нови условия ден преди планираното гласуване и поиска кабинетът да изготви ново предложение

Шансовете испанският Конгрес да одобри правителствения указ с мерки за овладяване на жилищната криза намаляха значително, след като каталунската партия „Заедно за Каталуния“ (Junts) постави нови условия ден преди планираното гласуване и поиска кабинетът да изготви ново предложение, предаде Ройтерс.

Дясноцентристката сепаратистка формация, която разполага със седем депутати и чиято подкрепа често е решаваща за правителството, смята, че предложените мерки могат да задълбочат проблема, като ограничат предлагането на жилища под наем.

Сред предвидените промени са забрана за извеждането от жилищата на уязвими наематели до 2030 г., удължаване с две години на замразяването на наемите по действащи договори и по-строги правила за краткосрочното отдаване на имоти.

„Много от включените мерки ще доведат до обратния на търсения ефект – ще намалят предлагането на жилища под наем, ще повишат цените и ще затруднят още повече достъпа до жилище на хората с ограничени финансови възможности“, заявиха от Junts.

Лявото правителство на премиера Педро Санчес разполага със 147 от общо 350 места в долната камара на парламента и зависи от подкрепата на няколко по-малки партии, за да прокарва законодателните си инициативи.

Опозиционните формации вече дадоха знак, че няма да подкрепят указа. Той е един от двата пакета от мерки, подготвени от социалистическото правителство след избухналите протести заради извеждането от дома ѝ на 87-годишната Марикармен Абаскал в Мадрид миналата седмица.

Случаят предизвика мащабно обществено недоволство. Хиляди протестиращи, предимно млади хора, организираха палаткови лагери на централен площад в Мадрид и в други испански градове с искане за сериозни реформи на жилищния пазар.

Вторият правителствен указ, който предвижда възможност договорите за наем да бъдат автоматично и безсрочно подновявани, също не разполага с необходимата парламентарна подкрепа.

Протестиращите обаче заявяват, че ще продължат демонстрациите и палатковите лагери с настояване за по-сериозни мерки срещу жилищната криза.

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