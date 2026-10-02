Украйна е ударила с дронове промишлени обекти в руския Волгоград

Украйна е извършила атака с дронове срещу промишлени обекти в руския град Волгоград. Информацията беше съобщена от Ройтерс, като агенцията се позовава на днешно изявление в Телеграм на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров.

В резултат на нападението е възникнал пожар в жилищен блок, който вече е потушен. По данни на Бочаров има поне един ранен гражданин.

Повече детайли за конкретните промишлени обекти, които са били цел на ударите, не се съобщават от губернатора. Ройтерс обаче напомня, че във Волгоград се намира една от най-големите петролни рафинерии в Русия.

В същото време стана ясно, че Москва е продължила и тази нощ интензивните си удари срещу украинската столица Киев като е бил ударен и Южният мост в града. Този инфраструктурен обект бе поразен и вчера.