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Правната комисия проверява 20 кандидати за 11 места във ВСС

Правната комисия проверява 20 кандидати за 11 места във ВСС

Заседанието е насрочено за 14:15 часа

Комисията по правни въпроси в Народното събрание ще провери в петък кандидатите за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

Заседанието е насрочено за 14:15 часа. Депутатите трябва да проверят дали кандидатите отговарят на условията за допускане до публично изслушване, както и да определят дата за провеждането му.

Общо 20 души се състезават за 11 места във ВСС – шест в Съдийската и пет в Прокурорската колегия. Процедурните правила предвиждат проверка на необходимите документи и на минималните законови изисквания към кандидатите преди изслушването им.

За Съдийската колегия са номинирани Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова, Михаил Малчев, Васил Пандов, Светлозар Георгиев, Евгений Стайков, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цвета Рангелова.

Кандидатите за Прокурорската колегия са Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев, Екатерина Гетова, Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов.

Номинациите са внесени от народни представители, като част от тях са подкрепени и от инициативни предложения на граждански и професионални организации.

След проверката на допустимостта процедурата предвижда оценка на професионалните и нравствените качества, публично изслушване и изготвяне на мотивиран доклад, преди кандидатурите да стигнат до окончателен избор в Народното събрание.

Процедурата е част от избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

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