Дрон се разби в Румъния и предизвика пожар

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че обект, който най-вероятно е безпилотен летателен апарат, е паднал край селището Плауру в окръг Тулча (Югоизточна Румъния). Информацията е разпространена от агенция Аджерпрес и цитирана по БТА.

Инцидентът е станал, след като радарните системи на страната са засекли нови руски атаки с дронове срещу граждански цели в Украйна, разположени в близост до речната граница в северната част на окръг Тулча в нощта на 1 срещу 2 октомври. Около 5:00 ч. сутринта е подаден сигнал за падналия обект, който е предизвикал локален пожар.

Властите потвърждават, че при инцидента няма жертви или материални щети.

На мястото веднага са изпратени специализирани екипи от Генералния инспекторат за извънредни ситуации и военни формирования, които да потушат огъня. Целият район е отцепен. От министерството изрично подчертават, че по време на въздушните удари не е регистрирано нарушение на румънското въздушно пространство.

Това е поредният дрон, който се разбива в Румъния, припомня ТАРАЛЕЖ. Северната ни съседка редовно вдига изтребители във връзка с обекти, които приближават или нарушават въздушното й пространство.