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Над 90% от горските пожари са свързани с човешка дейност

Над 90% от горските пожари са свързани с човешка дейност

Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев.

Над 90% от горските пожари в България са свързани с човешка дейност, като в много от случаите причината не е умишлено действие, а небрежност. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев пред Актуално.

По думите му превенцията остава най-ефективният начин за борба с горските пожари и е между три и четири пъти по-евтина от справянето с последствията дори при по-малки огнища.

„Най-добре загасеният пожар е този, който не сме допуснали“, подчерта Тошев.

Значително по-малко опожарени площи през 2026 г.

Данните до края на септември показват значително по-лек пожароопасен сезон спрямо миналата година. Регистрирани са 274 пожара в горски територии, които са засегнали близо 22 000 декара. От тях около 3600 декара са пострадали от върхови пожари.

За същия период на 2025 г. броят на пожарите е бил два пъти по-голям, а засегнатата площ е надхвърляла 154 000 декара.

Според Тошев по-добрите резултати са свързани както с превенцията, така и с подобрената координация между институциите и бързата реакция на екипите на терен. Той обаче предупреди, че един по-лек сезон не означава трайно намаляване на риска.

Продължителните засушавания, високите температури и екстремните метеорологични условия налагат постоянна готовност, а пожароопасният сезон все още не е приключил.

„Една искра е достатъчна“

От Изпълнителната агенция по горите обръщат специално внимание на зоните, в които горите се срещат с населени места, вилни райони, земеделски земи, животновъдни стопанства и инфраструктура. Именно там човешката дейност увеличава вероятността от възникване на пожар.

Сред основните превантивни мерки са изграждането и поддържането на противопожарни просеки и минерализовани ивици, осигуряването на достъп до горските територии, наблюдението и готовността на екипите, както и създаването на буферни зони между гори и земеделски площи.

Тошев посочи, че санкциите са част от борбата с нарушенията, но трайната промяна може да бъде постигната чрез информираност и отговорно поведение.

Незагасена цигара, искра от неизправна техника или друго на пръв поглед незначително действие могат да доведат до унищожаването на стотици декари гора, предупреди той.

Нов проект за превенция до 2028 г.

Следваща стъпка в борбата с пожарите е Проектът за превенция на горските пожари в България, финансиран по европейския инструмент TAFF и администриран от Световната банка.

Проектът ще продължи до юни 2028 г. и трябва да подобри оценката на риска, системите за ранно откриване и мониторинг, използването на нови технологии, оценяването на щетите и инвестиционното планиране.

Целта е подходът постепенно да се насочи от реакцията след възникването на пожар към цялостно управление на риска – превенция, ранно откриване, готовност и реакция.

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