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Икономика

Гълъб Донев: Очакваният дефицит в края на годината ще бъде до 5,7%

Гълъб Донев: Очакваният дефицит в края на годината ще бъде до 5,7%
БТА

Акцент в парламентарния въпрос на Николай Денков беше прогнозата за дефицита на касова основа

Дефицитът за 2026 година ще бъде изпълнен в рамките на залoжените 5,7%. Това стана ясно от отговор на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев на паралментарно питане на председателя на ПГ на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков.

По думите на финансовия министър към края на септември натрупаният дефицит възлиза на 3,8 млрд. лв., което представлява 2,8% от БВП. Донев обясни, че тази динамика е обичайна, тъй като дисбалансът между държавните приходи и разходи традиционно нараства в края на годината.

Той допълни, че значителният размер на тазгодишния дефицит се дължи на политики, прилагани в предходни периоди, като посочи социалните плащания, разходите за персонал, инвестициите на общините и финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) като основни причини.

Акцент в парламентарния въпрос на Николай Денков беше прогнозата за дефицита на касова основа. Той изрази мнение, че след очакваното постъпване на 1,8 млрд. евро по ПВУ, дефицитът може да се свие около или под 4%. Денков се поинтересува какви биха били последствията за страната, ако разчетите на Министерството на финансите се окажат прекомерно завишени.

Финансовият министър обаче отхвърли тази хипотеза, пояснявайки, че тези средства вече са разчетени в държавния бюджет и няма да доведат до допълнително свиване на салдото. Донев потвърди още веднъж, че очакваният дефицит в края на годината ще бъде до 5,7%.

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