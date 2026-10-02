Новини
Търси
Подкаст
Свят

Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен

Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен
АП/БТА

Възобновеният конфликт вече доведе до разселването на десетки хиляди души и заплашва да преразпредели зоните на влияние в страната

Военният говорител на международно признатото правителство на Йемен съобщи, че бойни самолети са извършили 20 въздушни удара през последните три часа, насочени срещу позиции, личен състав, превозни средства и военно оборудване на хутите в провинция Таиз. Информацията предава Ройтерс.

Евентуална пълна окупация на югозападния регион Таиз би осигурила на хутите пълен контрол над северната част на страната, по-сериозно влияние над бреговата линия на Червено море и по-лесен достъп до южните части и пристанищния град Аден, където е седалището на правителството.

Възобновеният конфликт вече доведе до разселването на десетки хиляди души и заплашва да преразпредели зоните на влияние в Йемен, което има преки последици за корабоплавателните пътища в Червено море и пролива Баб ел-Мандеб.

В четвъртък Рияд обяви, че хутите са атакували електроразпределителна станция в Медина, захранваща Джамията на Пророка. Военен източник на бунтовниците, цитиран от контролираната от тях агенция „Саба“, отрече твърдението с аргумента, че то цели да прикрие провала на Саудитска Арабия да докаже по-ранно обвинение – че хутите са взели на прицел свещения мюсюлмански град Мека. Преди две седмици саудитските сили обявиха, че са прихванали и унищожили дрон на хутите южно от Мека, преди да навлезе в забранената зона, което също бе отречено от бунтовниците.

Военни източници на Ройтерс съобщават за широкомащабни боеве в провинция Таиз. Властите са разпоредили затварянето на всички пътища, водещи към региона, обявявайки ги за зони на военни действия. Блокирани са около 19 пътни артерии, включително основното трасе, свързващо южната част на Сана с Таиз.

Още по темата

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

Служител на САЩ е арестуван за помощ на хутите в Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Великобритания ще оказва военна подкрепа на Саудитска Арабия срещу атаките на хутите

Великобритания ще оказва военна подкрепа на Саудитска Арабия срещу атаките на хутите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

Масирана атака с дронове срещу Русия: Москва съобщава за 646 свалени апарата

Масирана атака с дронове срещу Русия: Москва съобщава за 646 свалени апарата

Водещи

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

  • Преди 26 минути
Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

  • Преди 41 минути
Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

  • Преди 45 минути
Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

  • Преди 57 минути
Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

  • Преди 1 час
Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

  • Преди 1 час
Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

  • Преди 1 час
Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

  • Преди 1 час
САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

  • Преди 1 час
"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

  • Преди 2 часа