Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен

Военният говорител на международно признатото правителство на Йемен съобщи, че бойни самолети са извършили 20 въздушни удара през последните три часа, насочени срещу позиции, личен състав, превозни средства и военно оборудване на хутите в провинция Таиз. Информацията предава Ройтерс.

Евентуална пълна окупация на югозападния регион Таиз би осигурила на хутите пълен контрол над северната част на страната, по-сериозно влияние над бреговата линия на Червено море и по-лесен достъп до южните части и пристанищния град Аден, където е седалището на правителството.

Възобновеният конфликт вече доведе до разселването на десетки хиляди души и заплашва да преразпредели зоните на влияние в Йемен, което има преки последици за корабоплавателните пътища в Червено море и пролива Баб ел-Мандеб.

В четвъртък Рияд обяви, че хутите са атакували електроразпределителна станция в Медина, захранваща Джамията на Пророка. Военен източник на бунтовниците, цитиран от контролираната от тях агенция „Саба“, отрече твърдението с аргумента, че то цели да прикрие провала на Саудитска Арабия да докаже по-ранно обвинение – че хутите са взели на прицел свещения мюсюлмански град Мека. Преди две седмици саудитските сили обявиха, че са прихванали и унищожили дрон на хутите южно от Мека, преди да навлезе в забранената зона, което също бе отречено от бунтовниците.

Военни източници на Ройтерс съобщават за широкомащабни боеве в провинция Таиз. Властите са разпоредили затварянето на всички пътища, водещи към региона, обявявайки ги за зони на военни действия. Блокирани са около 19 пътни артерии, включително основното трасе, свързващо южната част на Сана с Таиз.