Блокират части от центъра на София на 3 октомври: Вижте кои улици

Временна организация на движението ще бъде въведена в София на 3 октомври заради държавната церемония "България посреща цар Самуил", съобщиха от Столичната община. Ограниченията ще засегнат редица ключови улици и булеварди в центъра на столицата.

Още от 4:00 часа сутринта ще бъде забранено паркирането на площад "Княз Александър I", по ул. "Княз Александър I" между бул. "Цар Освободител" и ул. "Ген. Гурко", пред Археологическия музей и Българската народна банка.

Забраната ще важи още за площад "Александър Невски", площад "Николай Гяуров" и част от ул. "Московска" - между ул. "Дунав" и ул. "Георги С. Раковски".

Къде ще бъде спирано движението

От 12:00 часа движението на автомобили ще бъде ограничавано по преценка на "Пътна полиция", като мерките ще останат в сила до отпадане на необходимостта.

Засегнати ще бъдат части от ул. "Мими Балканска", бул. "Брюксел", бул. "Цариградско шосе" и бул. "Цар Освободител".

Ограничения ще има и по улиците "Леге", "Княз Александър I", "Дякон Игнатий", "Георги Бенковски", "6-ти септември", "Цар Шишман", "15-ти ноември", "Оборище", "Московска", "Георги С. Раковски", "Дунав" и "11-ти август" в определени участъци.

Шествие до "Света София"

Тържественото шествие ще тръгне от площад "Княз Александър I", ще премине по бул. "Цар Освободител", след което ще продължи по ул. "Георги С. Раковски" и ул. "Оборище" до базиликата "Света София".

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил на 3 октомври с държавна церемония. Те ще бъдат предадени на българската държава в Солун, след което ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан". Около 12:30 часа над площад "Княз Александър I" е предвидено прелитане на военни самолети, а по време на церемонията ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.

След официалната част тленните останки ще бъдат пренесени до базиликата "Света София", където гражданите ще могат да отдадат почит. За сигурността по време на събитието ще бъдат ангажирани около 750 служители на МВР.