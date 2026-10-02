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Държавна церемония в София за завръщането на тленните останки на цар Самуил

Държавна церемония в София за завръщането на тленните останки на цар Самуил
БТА

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад „Княз Александър I“ в София. На церемонията „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от Министерския съвет.

Повече от хиляда години след смъртта си цар (997 – 1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, се посочва в съобщението.

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От Летище „Васил Левски“ – София до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово.

При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий. 

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София.

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