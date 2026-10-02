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Къде се пътува трудно на 2 октомври: двупосочно движение по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Къде се пътува трудно на 2 октомври: двупосочно движение по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

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Между 350-и и 363-и км на АМ „Хемус“ платното към София остава затворено, а трафикът преминава двупосочно в платното към Варна. Същата организация е въведена и между Игнатиево и пътен възел „Летище“. По АМ „Тракия“ продължават работите и ограниченията на скоростта в няколко участъка.

Интензивен е товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи по съоръженията. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като 2 октомври е последният обявен ден на тази организация.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението към София също е прехвърлено в платното към Варна. По една лента е осигурена във всяка посока, а срокът е до 5 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, като автомобилите над 12 тона трябва да преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София се обследва анкерна стена. Между 78-и и 103-и км към София се извършва косене, а между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Между 56-и и 61-и км към София също е въведено ограничение до 100 км/ч. Същата максимална скорост важи между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 80 км/ч. За двете организации 2 октомври е последният обявен ден.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа специална организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил. Днес е последният посочен ден на тази мярка.

Автомагистрала „Марица“

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението преминава в една лента в три последователни участъка. Причината е ремонт на компрометирани фуги на селскостопански подлези и мостово съоръжение.

Максималната скорост е ограничена до 50 км/ч, а организацията е обявена до края на октомври.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин на АПИ.

София – Владая – Перник

Тъй като 2 октомври е работен ден, по пътя през Владая сутринта се прилага реверсивна организация с две ленти към София. В района на Драгичево също се осигуряват две ленти към столицата в сутрешния часови пояс.

Следобед временната организация при пътен възел „Даскалово“ може да доведе до забавяне за автомобилите, които продължават към Перник и Кюстендил.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и пътя за Ясна поляна.

Път III-868 между Рудозем и Смолян остава затворен, като движението е пренасочено през Чокманово и Смилян. Затворен е и участъкът от път III-8641 между Пампорово и Смолян при Райковски ливади.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов остава затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Движението е пренасочено по градската улична мрежа.

По път III-508 между Самодива и разклона за Стоманци движението е спряно заради свлачищни процеси. Затворен е и отделен участък от същия път заради компрометирано съоръжение, като са въведени обходни маршрути през път I-5 и път III-592.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. През „Петрохан“ е забранено движението на автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета.

През „Шипка“ остава ограничението за тежкотоварните автомобили над 12 тона от категория N3 и за определени ремаркета и полуремаркета.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за леките автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки автомобили, автобуси и камиони.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав. В справката продължава да фигурира старо съобщение за временно прекъсване на ферибота при Никопол на 28 септември, което не следва да се приема като актуално ограничение за 2 октомври.

Времето

В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а следобед ще има разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облаците ще се увеличат и на отделни места ще превали.

Ще духа до умерен, а в Източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 18 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево, но със силен североизточен вятър. Температурите ще достигнат около 12 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по южното крайбрежие следобед е възможен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 21 градуса, а вълнението на морето – 3–4 бала.

Силният страничен вятър може да затрудни управлението на високи и по-леки превозни средства по откритите участъци в Източна България. Повишено внимание е необходимо и при преминаване по мостове и виадукти.

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