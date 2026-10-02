17 тежки катастрофи за ден: Двама загинали и 19 ранени

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 17 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, показват данните на МВР.

В София за същия период са регистрирани един тежък и 50 леки пътни инцидента. При катастрофите в столицата е ранен един човек.

От началото на 2026 г. в страната са регистрирани 5180 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали.

При тях 369 души са загубили живота си, а 6420 са били ранени, сочи статистиката на МВР.