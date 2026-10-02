Бойко Найденов за контакта на Илиян Филипов с Магеров: Не би трябвало проспериращ бизнесмен да има такива близки

"Остават много въпросителни - защо е извършено убийството, дали има личен характер. Не бива да се спира на една версия, която изглежда най-правдоподобна. Дали убийството е професионално, може да съдим само от белезите, които излизат в пресата. Всеки може да прави предположения. Служителите на МВР, на които е възложено разследването, трябва да стигнат до мотива, има ли други замесени хора". Това заяви Бойко Найденов, бивш директор на НСлС пред Нова нюз.

"За мен е малко странен контакта между един от най-успешните бизнесмени в България с лице, което има подобна биография. Не би трябвало един проспериращ бизнесмен да има такива близки", каза следователят.

Запитан дали фактът, че не е открито оръжието затруднява разследването, Найденов каза, че това не пречи на разследването.

Найденов изрази съболезнования на близките и поздравление към служителите на МВР, които бързо са направили издирването и ареста.