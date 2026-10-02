Новини
Търси
Подкаст
Общество

Бойко Найденов за контакта на Илиян Филипов с Магеров: Не би трябвало проспериращ бизнесмен да има такива близки

Бойко Найденов за контакта на Илиян Филипов с Магеров: Не би трябвало проспериращ бизнесмен да има такива близки

Трябва да се стигне до мотива, има ли други замесени хора, каза той

"Остават много въпросителни - защо е извършено убийството, дали има личен характер. Не бива да се спира на една версия, която изглежда най-правдоподобна. Дали убийството е професионално, може да съдим само от белезите, които излизат в пресата. Всеки може да прави предположения. Служителите на МВР, на които е възложено разследването, трябва да стигнат до мотива, има ли други замесени хора". Това заяви Бойко Найденов, бивш директор на НСлС пред Нова нюз.

"За мен е малко странен контакта между един от най-успешните бизнесмени в България с лице, което има подобна биография. Не би трябвало един проспериращ бизнесмен да има такива близки", каза следователят.

Запитан дали фактът, че не е открито оръжието затруднява разследването, Найденов каза, че това не пречи на разследването.

Найденов изрази съболезнования на близките и поздравление към служителите на МВР, които бързо са направили издирването и ареста. 

Още по темата

Какво се знае за Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов

Какво се знае за Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов

Две седмици разлика: Илиян Филипов и арестуваният за неговото убийство Мегеров са контактували

Две седмици разлика: Илиян Филипов и арестуваният за неговото убийство Мегеров са контактували

Разпитвали дълго бременна жена, посетена от Илиян Филипов преди убийството

Разпитвали дълго бременна жена, посетена от Илиян Филипов преди убийството

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Водещи

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

  • Преди 23 минути
Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

  • Преди 38 минути
Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

  • Преди 42 минути
Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

  • Преди 54 минути
Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

  • Преди 58 минути
Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

  • Преди 1 час
Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

  • Преди 1 час
Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

  • Преди 1 час
САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

  • Преди 1 час
"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

  • Преди 1 час