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Разпитвали дълго бременна жена, посетена от Илиян Филипов преди убийството

Разпитвали дълго бременна жена, посетена от Илиян Филипов преди убийството
Снимка: БТА

Не се е притеснявал, ходеше без охрана, припомни Йордан Арабаджиев

Разследващите в Пловдив продължават да издирват хора, които са станали свидетели на убийството на Илиян Филипов, съобщи БТВ.

Разпити текат както сред най-близкото обкръжение на Илиян Филипов, така и сред негови бизнес партньори.

Паркингът пред сградата на Илиян Филипов е с контролиран достъп, вратите обаче са стоели широко отворени. Филипов паркира автомобила си до стена, където личат следи от убийството.

Вратата на съседна къща е опасана с полицейска лента, като има вероятност убиецът да е стрелял оттам.

Жената, която е посещавал Филипов, живее на петия етаж. bTV научи, че тя е била разпитвана след убийството повече от 20 часа. Има малко дете и е бременна с второ.

Част от футболистите от „Ботев“ Пловдив, чийто президент е Филипов и които живеят в близост до кооперацията, където той беше застрелян, са в шок. Вчера са отказали да тренират, разказа в „Тази сутрин“ треньорът на отбора.

Станислав Генчев е бил с Филипов до последно на стадиона преди покушението.

„От 21 вечерта изгледахме мача. Разделихме се и каза: „Хайде, утре ще се видим“. И няма утре“, каза Станислав Генчев, старши треньор на ФК „Ботев“ Пловдив.

Когато човек ръководи огромна компания, безспорно си създава врагове, разказа в „Тази сутрин“ приятелят на Филипов Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.

Арабаджиев заяви, че арестуваният като заподозрян не е бил сред близкото обкръжение на жертвата.

Не се е притеснявал, ходеше без охрана, ходеше по няколко пъти в седмицата в гората да кара колело“, казва Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.

По разкази на футболисти от клуба засега непотвърдени от полицията, жената, която живее на адреса, се е обадила на Филипов, че е забелязала мъж с маска в района.

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