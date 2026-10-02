На 2 октомври честваме Св. Киприан и Юстина
На същия ден почитаме и Св. Андрей Юродиви
На 2 октомври честваме паметта на свети Киприан и Юстина, и на свети Андрей Юродиви.
Св. свещеномъченик Киприан Антиохийски и света мъченица Юстина били родом от Антиохия. Киприан бил жрец-магьосник в Антиохия, наставен във вярата от девицата Юстина, която, със силата на кръстното знамение, събудила у него пламенно желание да се поклони на Христа.
Възведен в епископски чин, после, за вярата Христова, заедно с девица Юстина били хвърлени в затвора и положени на мъчения. С тях имало и друг християнин - Теоктист.
Посечени били с меч в Никомидия в III век по времето на император Декий. Телата им били отнесени в Рим и предадени на Руфима, роднина на императора. Тя ги погребала с чест. При гроба на Юстина ставали изцерения, пише pravoslavieto.com.
Андрей бил смирен и благочестив християнин, който се преструвал на юродив. Има такъв вид свети хора, които от смирение се представят за юродиви и се наричат „юродиви заради Христос". Те съзнателно взимат вид на безумни, доброволно се подлагат на всевъзможни лишения, унижения и страдания, та като станат „от долен род" на този свят, презрени, да намерят милост в очите на Бога. Такъв бил и св. Андрей, просиял като юродив в Цариград през 9-и -10-и век. В тоя голям град сред толкова богати и щастливи хора, той подобно на Христос нямал къде глава да подслони. Не отдъхнал никога под покрив, но лежал на сметта като бедния Лазар, презиран, подритван.
По време на молитва във Влахернския храм свети Андрей се удостоил да види Пресвета Богородица, която покривала молещите се с покривалото си. Това събитие чествахме на 1 октомври.
Много чудеса извършил свети Андрей, много грешници обърнал в пътя на спасението. Но никога при тези дивни прояви на Божията милост към него не се появила в душата му и капчица гордост. Той продължавал да пази най-дълбоко смирение и се молел постоянно за онези, които му се присмивали, както и изобщо за всички хора. Св. Андрей починал в дълбока старост.