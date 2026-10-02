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Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за камиони

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за камиони
Снимка: БТА

На границата с Румъния трафикът е нормален

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на граничните преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От юли т.г. фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Също от юли фериботната връзка на граничния преход Свищов – Зимнич временно преустанови работа поради ниското ниво на Дунав. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия.

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