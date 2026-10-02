Три независими лаборатории изследват пробите от асфалта на Северната скоростна тангента

Три независими акредитирани лаборатории взеха проби от асфалта на Северната скоростна тангента в София през нощта, а окончателните резултати от изследванията предстоят, информира БТВ.

Проверката е инициирана от Европейския център за транспортни политики. Заради нея Северната скоростна тангента беше затворена между 20:30 и 23 часа.

Проби са взети от участъка между „Ботевградско шосе“ и пътния възел при Чепинци, който според председателя на ЕЦТП инж. Диана Русинова е сред най-силно повредените – с множество дупки и кръпки.

„Този път е пример за системни откази. Започваме от най-простото нещо – никаква поддръжка. Пътят е зарязан буквално на произвола на съдбата“, заяви Русинова.

Още преди окончателните лабораторни резултати от ЕЦТП показаха две от извадените проби, при които според Русинова има значителна разлика в дебелината на асфалтовото покритие.

При една от показаните ядки, взета малко след „Ботевградско шосе“, Русинова измери около 38 сантиметра.

„20 сантиметра трябва да бъде асфалтовото покритие. Под него трябва да има циментова стабилизация“, обясни тя.

Председателят на ЕЦТП постави въпроса как при строителството и последващия контрол са били допуснати подобни разлики.

„Ако тези хора са си вършили съвестно работата, как така допуснаха на този обект да има такива фрапиращи разминавания и графиката буквално да е нагоре-надолу, нагоре-надолу?“, попита Русинова.

Окончателната оценка за състоянието и характеристиките на настилката обаче ще може да бъде направена след изпитването на всички взети проби.

Според председателя на ЕЦТП проблемите със Северната скоростна тангента не се изчерпват с поддръжката.

„Очевидно е имало проблеми с проектирането. Този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента и който не е бил предвиден изобщо. Така пътната конструкция е била сметната по грешен начин“, твърди тя.

Русинова постави въпроси и за контрола при изграждането на пътя.

По думите ѝ по време на строителството независима лаборатория е трябвало да взема и изпитва проби от асфалта, а строителният надзор да следи изпълнението.

Председателят на ЕЦТП призова разследващите органи да проверят действията на строителния надзор и лабораторията, извършвала изпитванията по време на строителството.

„Очаквам в следващите дни да видя наистина сериозно, задълбочено разследване кой е бил този тъй наречен независим надзор, коя е била тази лаборатория“, заяви Русинова.

Тя постави и въпроса дали документите от извършените тогава изпитвания отговарят на реалното състояние на пътя.

„Това е най-притеснителното. Ако една лаборатория е дала фалшиви протоколи, тя е подвела и строителя, и държавата, и приемателната комисия“, каза Русинова.

Към момента това е хипотеза на председателя на ЕЦТП, а окончателните резултати от новите лабораторни изследвания предстоят.

Провереният участък е между „Ботевградско шосе“ и пътния възел при Чепинци.

Според ЕЦТП именно там има едни от най-сериозните видими повреди по настилката.

„Нека държавата се разбърза малко с изследването и обследването. Както видяхте, за една нощ ги направихме. Нека се разбърза, защото този път трябва да го оправим в някакъв момент. Той не може да продължава да се експлоатира така, защото става опасен вече“, предупреди Диана Русинова.

След лабораторното изследване на взетите проби се очаква да стане ясно каква е действителната дебелина и структура на пътната настилка в проверените точки и какво е състоянието на Северната скоростна тангента.