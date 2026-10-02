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ЕС и ЕК обсъждат мерки срещу скъпите горива

ЕС и ЕК обсъждат мерки срещу скъпите горива
АП/БТА

В същото време администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва силен натиск върху Европа – и по-конкретно върху Франция и Германия – за спешно пускане на пазара на дизелово гориво от стратегическите резерви

Страните членки на Европейския съюз ще проведат консултации с Европейската комисия този петък, за да договорят съвместни мерки срещу резкия скок в цените на горивата. Новината беше потвърдена официално от говорител на Комисията.

В същото време администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва силен натиск върху Европа – и по-конкретно върху Франция и Германия – за спешно пускане на пазара на дизелово гориво от стратегическите резерви. С това Вашингтон цели да повиши предлагането и да спре поскъпването. Като лост за влияние САЩ използват заплаха да ограничат американския износ на дизел за европейския континент, ако искането им не бъде изпълнено.

За Брюксел това е сериозна дилема. Европейският съюз е изправен пред трудното решение как да понижи цените на пазара, без да застраши енергийната си сигурност и да изчерпи своите запаси при евентуално влошаване на кризата.

Вчера руският президент Владимир Путин заяви, че няма да изнася дизел, докато страната му е под режим на западни санкции.

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