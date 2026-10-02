Тръмп: САЩ може да поискат от Европа да освободи резерви от дизелово гориво

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да поиска от европейски държави да освободят част от стратегическите си резерви от дизелово гориво, предаде Ройтерс.

По-рано стана ясно, че Европейската комисия, Франция, Италия, Ирландия и Великобритания обсъждат подобна възможност на фона на рязкото поскъпване на горивата на международните пазари.

Според медийни публикации администрацията на Тръмп настоява за тази мярка като начин за ограничаване на ценовия скок. Съобщава се още, че американският президент е предупредил, че при липса на действия САЩ могат да ограничат износа на дизелово гориво за Европа.

Междувременно говорител на Европейската комисия съобщи, че за утре сутринта е насрочена среща между ЕК и държавите членки на ЕС. На нея ще бъде обсъдена възможността за координиран европейски отговор на нарастващите цени на енергията, предаде Франс прес.