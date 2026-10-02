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Силвия Кьосева, хотелиер: Офертите от 20 хил. евро покрай "Евровизия" са подвеждащи (ВИДЕО)

"Трябват ни пътища и свързаност, за да използваме шанса "Евровизия", категорична е Силвия Кьосева

"Изминалият летен сезон беше успешен, въпреки колебливото начало".

Това каза пред ТАРАЛЕЖ Силвия Кьосева, хотелиер и член на Управителния съвет на Българската туристическа камара. В нейния хотел цените на нощувките са се увеличили с около 10–15%, като според нея в отделни случаи ръстът може да достигне до 20%.

"Основната причина са увеличените разходи за електроенергия, вода и консумативи. Хотелиерите, които работят с туроператори, определят цените си месеци предварително и трябва да прогнозират разходите си за следващия сезон - трябва да предвидим какъв ръст ще имат разходите, без да знаем, да го заложим в едни цени, които да са такива, че да ни позволят все пак да имаме гости и да имаме някаква печалба“.

Според нея българското Черноморие е силно конкурентен пазар, в който търсенето и предлагането имат решаваща роля за формирането на цените. Сред основните пазари тя открои Румъния и Украйна, като отчита и увеличение на българските туристи. 

"Добра посещаемост имаше и от Великобритания, докато германският пазар все още не е възстановил предишните си нива".

По думите ѝ транспортната свързаност остава един от ключовите фактори за развитието на туризма.

Кьосева определя предстоящото домакинство на "Евровизия" в Бургас като голяма възможност за българския туризъм. 

„Това е единствено по рода си събитие, от което ние трябва да се възползваме, но не само еднократно, а да използваме него, за да си създадем дългосрочна реклама на България“.

Хотелиерът очаква интересът към Бургас, Несебър и Слънчев бряг да се засили с наближаването на събитието. По думите ѝ обаче е важно туристическият бизнес да запази и постоянните си клиенти, които се връщат в курортите всяка година. Кьосева коментира и появилите се предложения за апартаменти и нощувки на цени от 10–20 хил. евро за няколко дни около конкурса. Според нея част от тези оферти не представляват реални пазарни цени, а са начин имотите да останат видими в платформите, без да бъдат реално резервирани на този етап.

„Започваме да виждаме едни цени, които са спекулативни, просто никой не търси всъщност отговора на въпроса защо има тези цени. Реалното търсене за периода около конкурса ще стане по-ясно след началото на продажбата на билетите и когато туроператорите получат по-конкретна информация за интереса към събитието".

Сред основните проблеми пред сектора тя посочи инфраструктурата и транспортната свързаност.

„Спешно трябва да се направи магистрала „Хемус“. Това е още нещо, което ще позволи един северен район да се развие. Развитието на туризма зависи от много фактори, които са извън пряката работа на Министерството на туризма – пътища, транспорт, общинска инфраструктура и координация между институциите и бизнеса".

Като друг голям проблем тя посочи рекламата на България на международните пазари.

„Аз ходя по доста международни изложения - пазари като Германия, Англия, Полша – постоянно има колеги от други държави, които рекламират продукта си, нас малко ни няма“.

По думите ѝ страната трябва да преосмисли начина, по който рекламира туристическия си продукт, като се използват не само традиционни рекламни канали, но и международни изложения, B2B събития и работа с туроператори.

Силвия Кьосева не се ангажира с конкретна прогноза за сезон 2027, но заяви, че очакването ѝ е всяка следваща година да бъде по-добра от предходната.

"Всичко е много динамично в нашия сектор - със сигурност няма два еднакви сезона. За мен очакванията са винаги всяка следваща година да е по-добра от предходната. Иска ни се да удължим сезона, което зависи от всички нас".

Повече вижте във видеото!

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