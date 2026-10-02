Сезонът на ваксинирането: Темата остава повод за дебати

С настъпването на есента и старта на новата учебна година актуален отново е въпросът за ваксините. Грип, Ковид-19 и други респираторни вируси постепенно "пропълзяват" в ежедневието ни - виждаме го дори с рекламите по медиите за лекарства и добавки. Възобновява се и познатият обществен дебат – дали и кога е най-подходящият момент за имунизация, за кого тя е особено важна и защо, въпреки разширяващия се достъп до ваксини, част от българите, особено видимо при родителите, продължават да подхождат резервирано.

За първи път България влиза в грипния сезон с национална програма за безплатна ваксинация на деца. Имунизациите с назална ваксина започват на 5 октомври, докато доставките на част от традиционните инжекционни ваксини срещу грип се забавят.

Нов сезон, повече възможности за ваксинация

По официални данни на Министерството на здравеопазването за началото на кампанията са доставени общо 75 000 дози назални противогрипни ваксини. От тях 47 504 са осигурени по Националната програма за профилактика на сезонния грип при деца 2026–2030 г., а останалите са предназначени за аптечната мрежа.

Новата програма предвижда безплатна имунизация за деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и за деца с хронични заболявания до 17-годишна възраст. Ваксинацията остава препоръчителна и се извършва по желание на родител или настойник.

Целта на властите е обхватът постепенно да расте. За първата основна целева група програмата залага 17% ваксинационен обхват през 2026 г., който трябва да достигне 30% през 2030 г.

Това е осезаема промяна в подхода към сезонния грип, споделят специалисти от здравния сектор. Доскоро публично финансираната профилактика беше насочена основно към възрастните хора. С включването на децата държавата поставя по-силен акцент върху превенцията и сред една от групите, в които респираторните инфекции се разпространяват особено активно.

Забавяне на част от противогрипните ваксини

Без изненади, стартът на кампанията беше белязан и от логистично предизвикателство. Инжекционните противогрипни ваксини ще пристигнат по-късно от първоначално очакваното. Това засяга както дозите по националните програми, така и тези за свободна продажба.

Според МЗ причината е производствена и не е специфична само за България. За сезон 2026/2027 г. са направени промени в състава на ваксините за Северното полукълбо, включително въвеждането на три нови щама. Определянето на един от тях е станало по-късно, което е отложило производствения процес. Към това се добавя и увеличеното глобално търсене. Подобни затруднения има и в други страни в Европа, Северна Америка и Азия. Първите количества за България се очакват в края на октомври.

Забавянето не означава непременно, че сезонът за ваксинация е пропуснат. Здравните власти посочват есента като основен период за имунизация, а през последните години по-същественото разпространение на грипа у нас обичайно е през зимните месеци.

Ковид-19 вече е част от сезонната профилактика

Паралелно с грипната кампания започва и поставянето на актуализираните ваксини срещу Ковид-19. В България вече са доставени 14 400 дози от ваксината, адаптирана към варианта XFG. Имунизацията е безплатна и ще се извършва в регионалните здравни инспекции и определени лечебни заведения. Приоритет са хората с по-висок риск от тежко протичане, но ваксина може да получи и всеки желаещ според разрешената за възрастта му форма.

Именно професионалната логика и общественото доверие (или по-скоро съмнение) се сблъскват по темата. Осигуряването на достатъчно ваксини е само едната страна на профилактиката. Другата е готовността на хората действително да се възползват от тях.

При възрастните се наблюдава постепенно увеличаване на интереса към противогрипната имунизация. По данни на МЗ обхватът сред хората на и над 65 години е нараснал от 7,8% през 2019 г. до 24,4% през 2025 г.

Тенденцията е положителна, но показва и друго – значителна част от целевата група продължава да остава извън имунизационните програми.

При децата, където традиционно са най-големите опасения, предстои тепърва да стане ясно как родителите ще приемат новата възможност за безплатна противогрипна ваксинация. Назалната форма вероятно премахва една чисто практическа бариера – необходимостта от инжекция, но не решава автоматично проблема с колебанието по отношение на ваксините. Броят на антиваксърските групи в социалните мрежи са достатъчно доказателство за съществуващите тенденции при майки и татковци.

От едната страна са препоръките на здравните институции и усилията за увеличаване на ваксинационния обхват. От другата стоят личната преценка, съмненията относно необходимостта от ежегодна имунизация, притесненията за нежелани реакции и недоверието към институциите, натрупано особено силно по време на пандемията.

Между личния избор и общественото здраве

При сезонния грип и Ковид-19 имунизацията в България е доброволен избор, а от скоро се говори все по-усилено и за HPV ваксинацията. Именно затова информираността е особено важна. Решението не би следвало да се свежда нито до автоматично приемане на всяка препоръка, нито до автоматично отхвърляне на ваксините.

Въпросът чия е вината за това мнозина да се съмняват в безопасността и ефективността на ваксините стои като голям розов слон в магазин. Но освен по-ангажирани власти и лекарско съсловие, които да комуникират темата по правилния начин, трябва да има и едно поколение от родители, които да са възпитани в здравна кулутра и отговорност към своето здраве и това на другите. А това поколение днес са онези малчугани в детската градина, които може би ще бъдат ваксинирани този сезон.