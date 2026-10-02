Иранска следа във „Феърфорд“: Нов арест в Лондон

Британската полиция за борба с тероризма арестува 25-годишен мъж с двойно британско и иранско гражданство по подозрение в подготовка на терористични действия. Арестът е част от разследване на предполагаем заговор, свързан с военновъздушна база, използвана от САЩ при операции срещу Иран, съобщава Ройтерс.

Разследването започна след мащабна полицейска операция в неделя край базата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“ (RAF Fairford) в Западна Англия. Тогава бяха задържани петима британски граждани на възраст около 20 години по подозрения за престъпления, свързани с тероризъм и взривни вещества.

По-късно петимата бяха освободени под полицейска гаранция, без да им бъдат повдигнати обвинения. Разследващите обаче проверяват и версията за евентуално участие на чужда държава.

Иран отхвърли като неоснователни твърденията за възможна негова съпричастност. В четвъртък британският посланик в Техеран беше извикан във връзка със случая.

Последва и новият арест на 25-годишния мъж в Лондон.

„Разследването на обстоятелствата около събитията в Глостършър е изключително сложно и нашите специализирани екипи работят по множество версии“, заяви Вики Евънс, старши национален координатор на британската полиция за борба с тероризма.

По думите ѝ властите проверяват всички възможни версии, включително евентуална намеса на чужда държава.

Полицейската операция е започнала в ранните часове на неделя след получена информация, включително сигнал от местна фермерка, която забелязала подозрително поведение на мъжете в близост до базата. Те се придвижвали с три микробуса.

В превозните средства е открит бензин, но разследващите са установили, че не е имало самоделно взривно устройство.

Великобритания работи в тясно сътрудничество със САЩ по случая. През последните месеци американски бомбардировачи са използвали базата „Феърфорд“ за мисии срещу Иран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него задържаните не е трябвало да бъдат освобождавани. По-рано той каза, че замесените са планирали да нанесат „големи щети“. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също допусна възможността зад случая да стои чуждестранен фактор.