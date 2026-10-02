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Мъж е в реанимация с опасност за живота. Община Варна - Не може да спрем падането на клони

Мъж е в реанимация с опасност за живота. Община Варна - Не може да спрем падането на клони
Снимка: БТА

Пострадалите са били на алеите в Морската градина

Мъжът, върху когото падна клон в Морската градина във Варна, остава в реанимация и с опасност за живота. Има и още две пострадали жени. Едната от тях е в болница с травма на главата, а другата е освободена за домашно лечение. Всички ранени са работници от общинското предприятие за поддръжка на зелените площи.
От общинското предприятие заявиха пред Нова телевизия, че няма как да предскажат прекършването на дървета, които са видимо здрави и разлистени.

Директорът на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване” - Варна Стоян Аргиров обясни, че най-тежко пострадалият е в интензивното отделение на спешния център и състоянието му не е добро.

При рутинно почистване и метене на нападали листа във въпросния район, се чува пукот от клон и пада върху част от хората. Те са на самите алеи, те не са в ската, където е дървото”, коментира Стоян Аргиров.

По думите му става дума за дърво от вида софора, което се намира в най-старата част на Морската градина. Дървото е с височина над 20 метра, а самият клон е паднал от около 10 метра височина, като в основата си е с диаметър над метър. По думите на Аргиров дървото е видимо зелено, разлистено и с добре оформена листна маса и корона, и не дава никакви признаци на сухо.

Относно това дали ще има проверки на подобни дървета, намиращи се над алеите, Стоян Аргиров е категоричен: „Проверка на височина 20 метра кой клон евентуално може да се пречупи от вятъра, не може да извърши никой. Никой не може да каже кой клон може да се прекърши. Аз лично не мога да предскажа кой клон на височина десет или над десет метра ще се прекърши, при положение, че той е видимо зелен, разлистен, с добре оформена листна маса”.

Очевидците на инцидента споделят, че всичко се е случило изключително бързо. „Чух пукот и избягах. Някои успяха да се отдалечат, но други - не. Двама колеги бяха затиснати от клона. Колежката е малко по-добре, но колегата беше ударен в главата”, коментира очевидецът Веселин Стойнев.

По думите на Стоян Аргиров гражданите имат спокойствието да се разхождат в Морската градина, но уточни, че никой не е защитен от инциденти с нелеп характер. Той посочи, че при прекършването на клон се чува пукот и хората имат около 2 секунди да се отдалечат максимално.

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