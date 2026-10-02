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МВР: Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов

МВР: Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов

Разследването на тежкото престъпление продължава, а органите на реда работят по всички възможни версии

Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов. Това заявиха отново от МВР, като уточниха, че срещу него са събрани множество доказателства, послужили за привличането му като обвиняем.

Разследването на тежкото престъпление продължава, а органите на реда работят по всички възможни версии. Сред тях е и тази Мегеров да е действал по поръчка.

Директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов не коментира дали до момента има конкретни данни за евентуален поръчител.

До Мегеров разследващите са стигнали само часове след убийството. В операцията са участвали служители от различни структури на МВР, ДАНС и прокуратурата.

Събрани са доказателства от различен характер, сред които записи от видеокамери и открити следи, които впоследствие са приобщени към досъдебното производство по съответния процесуален ред.

От полицията не потвърждават появилата се информация, че непосредствено преди убийството между Мегеров и Филипов са били отправяни заплахи.

Разследващите посочват, че двамата са се познавали и в миналото са имали общ бизнес и финансови отношения. На този етап обаче това не е обявено като установен мотив за убийството. По данни на полицията последният известен контакт между двамата е бил около две седмици преди престъплението.

От МВР уточниха още, че нито полицията, нито прокуратурата са разпространявали официална снимка на издирвания извършител. След убийството в социалните мрежи са се появили снимки, за които властите заявяват, че не са на задържания.

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