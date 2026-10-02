Какво се знае за Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов

Ден след задържането на заподозрения за физически извършител Славчо Мегеров въпросите около случая остават много – от необичайно спокойното му поведение при ареста до мотива за престъплението и възможността зад него да стои друг човек. Темата коментираха криминалните журналисти Николай Христов и Стефан Миланов пред БТВ.

Христов е присъствал на задържането на мъжа на столичния булевард „Черни връх“. По думите му заподозреният е изглеждал изключително спокоен.

„Един човек, който се държеше абсолютно спокойно. Човек, който по никакъв начин не показваше каквито и да е признаци на притеснение“, разказа той.

Според журналиста именно това поведение поставя въпроси, особено предвид сериозността на подозренията срещу мъжа.

„Има много въпроси в тази история, които нямат отговор“, каза Христов.

Сред въпросите е и защо, ако задържаният действително е физическият извършител, той е останал в столицата и се е придвижвал с автомобила си в район с множество камери.

„Ако ти си извършител на такова тежко престъпление, какво правиш с луксозния си автомобил в „Лозенец“, в София, в центъра на града, там, където е пълно с камери, там, където полицията може да те спре за една елементарна проверка“, попита Христов.

По думите му спокойствието на мъжа би могло да има различни обяснения. Едно от тях е, че заради предишните му сблъсъци с правоохранителните органи задържането вече не представлява необичайна ситуация за него.

Христов обаче подчерта, че това е само възможно обяснение на наблюдаваното поведение, а не доказателство за съпричастност към престъплението.

Стефан Миланов обърна внимание на друг важен детайл – информацията, че задържаният е реабилитиран за част от предишните си присъди. Според него това има значение за начина, по който съдът ще разглежда криминалното му минало.

„Той няма да бъде съден като този тежък рецидивист, който ни го разказват“, коментира Миланов.

Журналистът направи разграничение между реабилитацията и президентското помилване и посочи, че при реабилитацията настъпват правни последици по отношение на предишната присъда.

По време на разговора беше припомнено, че мъжът има стара присъда за убийство, извършено в младежките му години, както и данни за други криминални прояви през годините.

Според двамата журналисти много повече за версията на прокуратурата ще стане ясно при разглеждането на мярката за неотклонение.

„Хубаво е да се види какво ще се появи в съдебната зала по време на гледането на мярката, защото там ще започне да излиза част от картината, с която разполагат МВР и прокуратурата“, коментира Христов.

Сред ключовите въпроси според него е дали е открито оръжието на престъплението и с какви записи от охранителни камери разполагат разследващите.

Журналистът допуска, че освен вече показаните публично кадри е възможно да има и други записи, които не са разпространени, защото са част от доказателствата по разследването.