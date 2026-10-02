Две седмици разлика: Илиян Филипов и арестуваният за неговото убийство Мегеров са контактували

Прокуратурата обяви, че мотивът за убийството на Илиян Филипов е личен, породен от неуредени финансови отношения. Задържаният за престъплението Славчо Мегеров и бизнесменът са се познавали от доста време.

Директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов каза пред Нова телевизия, че е много рано да се говори за наличието само на един мотив. Поради тази причина се въздържа от коментар, а и разследването още е в начална фаза. Той обаче беше категоричен, че Мегеров и Филипов са се познавали, имали са и контакт преди около 2 седмици. Директорът на полицията обаче отказа да даде повече информация, освен че срещата се е провела в Пловдив.

Костадинов каза още, че няма данни за заплахи от Мегеров към Филипов. Няма заявена жалба или сигнал от бизнесмена.

Директорът на полицията обаче не опроверга твърденията на прокуратурата за мотива за убийството, но подчерта, че лично той не би могъл да се ангажира с изявление за единствен мотив за извършване на престъплението.

Костадинов каза още, че не може да се правят изводи на база на разпространената снимка на мъж от видеокамерите и не бива да се правят спекулации с това. Той отбеляза, че властите не са изнасяли такъв кадър. Също така подчерта, че няма информация задържаният да се е опитал да избяга с такси.

Директорът на полицията заяви, че Мегеров е задържан за 72 часа, предстои внасяне на искане за най-тежката мярка "задържане под стража".

Костадинов каза още, че се проучват всички възможни версии, включително и за евентуален съучастник.

По отношение на темата за т.нар. “списъци за изчезване на хора” той посочи, че щом Иван Демерджиев е дал информация за това, значи има сериозно основание за такова твърдение. Костадинов обаче допълни, че той лично не би се ангажиран с подобно изявление.

На въпроса дали има информация, че Мегеров се е готвел за извършване на поръчка - подготовка на убийство, директорът на полицията каза, че в ОДМВР-Пловдив няма такава.

Костадинов съобщи, че на този етап няма очевидци на убийството и отказа да коментира дали е открито оръжието, с което е извършено престъплението.

По отношение на въпроса за общ бизнес между Филипов и Мегеров директорът на полицията каза, че това се изяснява.