Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято

Малко над половината от територията на Европа е била подложена на „много силни“ нива на топлинен стрес в определени периоди през изминалото лято. Това е изложило рекорден брой хора на континента на сериозни здравни рискове, свързани с екстремните горещини, съобщиха от Службата за изменение на климата „Коперник“ (C3S) на Европейския съюз, цитирано по Ройтрес.

Данните на климатичния мониторинг показват, че засегнатите 52% от континента представляват най-високия дял в историята на метеорологичните наблюдения досега. Топлинният стрес се проявява тогава, когато комбинацията от високи температури и висока влажност пречи на човешкото тяло да се охлажда ефективно чрез потене. Симптомите на това състояние включват ускорен пулс, гадене, световъртеж и опасния за живота топлинен удар. Според стандартите на „Коперник“, категорията „много силен“ топлинен стрес се отчита при метеорологични условия, които се усещат от организъма като температура от поне 38 градуса по Целзий.

Западна Европа е преживяла своето най-горещо лято от началото на воденето на статистика, като в рамките на 13 дни е регистриран именно такъв критичен топлинен стрес. Необичайните горещини крият сериозна опасност за здравето на хората, работещи на открито, възрастното население, както и за страдащите от сърдечносъдови заболявания и диабет.

Сушата е оказала сериозно влияние и върху околната среда, като европейските реки са отчели най-ниските си нива на воден отток от над три десетилетия насам. Експертите от Световната метеорологична организация напомнят, че вследствие на предизвиканите от човека климатични промени, в момента Европа е най-бързо затоплящият се континент в света.