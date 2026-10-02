Новини
Търси
Подкаст
Свят

Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято

Рекорд: Половината от Европа е понесла опасен "топлинен стрес" тава лято
АП/БТА

Това е изложило рекорден брой хора на континента на сериозни здравни рискове

Малко над половината от територията на Европа е била подложена на „много силни“ нива на топлинен стрес в определени периоди през изминалото лято. Това е изложило рекорден брой хора на континента на сериозни здравни рискове, свързани с екстремните горещини, съобщиха от Службата за изменение на климата „Коперник“ (C3S) на Европейския съюз, цитирано по Ройтрес.

Данните на климатичния мониторинг показват, че засегнатите 52% от континента представляват най-високия дял в историята на метеорологичните наблюдения досега. Топлинният стрес се проявява тогава, когато комбинацията от високи температури и висока влажност пречи на човешкото тяло да се охлажда ефективно чрез потене. Симптомите на това състояние включват ускорен пулс, гадене, световъртеж и опасния за живота топлинен удар. Според стандартите на „Коперник“, категорията „много силен“ топлинен стрес се отчита при метеорологични условия, които се усещат от организъма като температура от поне 38 градуса по Целзий.

Западна Европа е преживяла своето най-горещо лято от началото на воденето на статистика, като в рамките на 13 дни е регистриран именно такъв критичен топлинен стрес. Необичайните горещини крият сериозна опасност за здравето на хората, работещи на открито, възрастното население, както и за страдащите от сърдечносъдови заболявания и диабет.

Сушата е оказала сериозно влияние и върху околната среда, като европейските реки са отчели най-ниските си нива на воден отток от над три десетилетия насам. Експертите от Световната метеорологична организация напомнят, че вследствие на предизвиканите от човека климатични промени, в момента Европа е най-бързо затоплящият се континент в света.

Още по темата

Еврокомисарят по енергетика: Жегите и сушата могат да ударят електроснабдяването в ЕС

Еврокомисарят по енергетика: Жегите и сушата могат да ударят електроснабдяването в ЕС

Заради жегата: близо 12 000 починали в Германия от началото на годината

Заради жегата: близо 12 000 починали в Германия от началото на годината

Жегата може да доведе до топлинен удар и инсулт: Кои симптоми са тревожни

Жегата може да доведе до топлинен удар и инсулт: Кои симптоми са тревожни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен

Интензивни въздушни удари срещу хутите в Йемен

Водещи

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Ще има ли реален ефект от законовите промени срещу "делата шамари"

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

Световните цени на храните удариха четиригодишен връх

  • Преди 27 минути
Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

Герхард Шрьодер с нов пост в руски гигант

  • Преди 42 минути
Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

Макрон призова Г-7 за общи мерки срещу скъпите горива

  • Преди 46 минути
Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Кабинетът се оглежда за ново място за завода за барут

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

  • Преди 57 минути
Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Иззеха археологически находки от частен имот във Видин

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

Арестуваха опозиционен кмет и 27 общинари в Истанбул

  • Преди 1 час
Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

  • Преди 1 час
Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

Сблъсъци и арести във Франция спряха учебния процес в стотици гимназии

  • Преди 1 час
Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

Пристигна саркофагът, където ще положат костите на цар Самуил

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

От Самуиловата крепост до Ключ: Стотици тръгват по пътя на Самуиловите воини

  • Преди 1 час
САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

  • Преди 1 час
"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

"Мечтаем да чуем мама и тате": Малкият Иван има нужда от помощ

  • Преди 2 часа