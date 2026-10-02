Любослав Костов: Ако утре няма деца, за чий пазар на труда говорим?

„Човешкият капитал не се произвежда в заводи. Той се зачева с любов и се отглежда с присъствие.“ Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в коментар за демографската криза и размера на обезщетенията за майчинство.

Според него майките не трябва да бъдат разглеждани единствено като хора, които временно отсъстват от пазара на труда, особено на фона на задълбочаващите се демографски проблеми.

Костов направи паралел с филма на Алфонсо Куарон „Децата на хората“, който представя свят, в който човечеството е загубило способността да има деца и постепенно губи бъдещето си.

„Какъв избор е това, когато алтернативата е мизерията?“

Икономистът критикува позициите срещу увеличаването на обезщетенията за майчинство и тезата, че по-ниските плащания стимулират жените да се върнат по-рано на работа.

„И ни втълпяват, че жените имали „избор“. Но какъв избор е това, когато алтернативата на ранното връщане на работа е мизерията?“, пита Костов.

Според него размерът на обезщетението през втората година от майчинството трябва да бъде обвързан с реалния осигурителен доход, както е през първата година. По думите му така жените ще разполагат с по-голяма свобода сами да решат кога да се върнат на работа.

Костов критикува и бизнеса, който, по думите му, отделя значителни средства за тиймбилдинги, корпоративни събития и консултанти по човешки ресурси, но същевременно се противопоставя на по-високи обезщетения за майките.

Той постави въпроса и в контекста на демографската криза в страната.

„Не знам защо мислим за майките като за „отсъстващи от пазара на труда бройки“. Ако утре няма деца, за чий пазар на труда изобщо говорим?“, заяви главният икономист на КНСБ.