Румен Радев: При обществените поръчки за мантинели е „истинска джунгла“

"Аз няма да навлизам в джунглата на обществените поръчки. Когато "Икономическа полиция" ги насочихме към Министерство на иновациите - за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят и да свържат, работейки денонощно. Там е истинска джунгла. Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД, някои от техните ръководства получавали над 20 000 лева заплата - това е избиване на пари".

Това каза премиерът Румен Радев от трибуната на НС казуса с обществените поръчки за мантинелите.

По думите му, където има съмнения - трябва да се проверяват. Той изтъкна няколко "безспорни факти", които са в прокуратурата и няма как да бъдат споделени.

"Работим с партньорски служби, много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила".

Премиерът се обърна към депутатите и каза, че ако парламентът реши да призове министъра на вътрешните работи, той може да сподели повече документална информация по тези казуси.

"Специално в нашата партия не сме владетели на ловните полета, там има друга история, но тя е за булевардни романи".

Припомняме, че вчера в Народното събрание бе отменена точката за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с обществените поръчки и полетите на Пеевски.

„Това беше поводът министър Демерджиев да не дойде днес. Той дойде, но по друга тема, просто да убие номера с мантинелите, защото темата е изключително неудобна за тяхното правителство“, заяви Делян Пеевски пред журналисти в четвъртък.

По-късно през деня от ДПС представиха данни за връзките между правителството, финансовия и строителния министър и фирмите, свързани с мантинелите.

„Почваме с първата днес – как са се случили нещата, как са поскъпнали цените. През 2022 година трябва постановление на Министерския съвет за тези мантинели. Дотук са 160% на базата на тази методика, която е в кабинета на Гълъб Донев“, каза Пеевски.

Той заяви, че има и „интересни връзки“ със съветници в кабинета на министър-председателя, които според него са чести гости на един от производителите на мантинели.