Всички сигнали за деца в риск ще се събират в една система

МТСП и Държавната агенция за закрила на детето работят по информационна система, която да събира на едно място сигналите, постъпващи до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова по време на събитие по повод 25 години от създаването на ДАЗД.

Новата система трябва да позволи по-добро проследяване на концентрацията на сигнали, така че по-бързо да бъдат установявани области, в които има потенциален проблем за децата.

Подобна система беше анонсирана от Ефремова и през септември. Тогава тя обясни, че целта е информацията да се събира независимо до кой орган за закрила е подаден даден сигнал и дали впоследствие е бил оттеглен. Проектът се финансира по Програмата "Развитие на човешките ресурси“.

Социалният министър подчерта и необходимостта от по-ефективна превенция на насилието и агресията над и между деца.

Като част от предприетите мерки тя посочи националната кампания "Бъди смел, бъди добър“, Националната телефонна линия за деца и мобилното приложение CyberKidz.

Ефремова отбеляза, че обществото става все по-чувствително към случаите на агресия с участието на деца и призова подобни случаи да не бъдат премълчавани.

"Всички сме длъжни да сигнализираме“, заяви министърът.

По време на събитието Ефремова връчи и Отличителния знак на МТСП на изпълнителния директор на ДАЗД д-р Теодора Иванова за приноса на агенцията към политиките за защита на правата на децата.