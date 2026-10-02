САЩ изпращат 9000 военнослужещи и трети самолетоносач към Близкия изток

Американската армия изпраща около 9000 военнослужещи на борда на група кораби към Близкия изток, съобщи американски служител, цитиран по АП. Засилването на американското военно присъствие идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение, че на хоризонта може да предстоят нови удари срещу Иран.

Движението на войските, което включва трети самолетоносач, подчертава бързо развиващата се динамика в войната на Тръмп срещу Иран, докато той обмисля следващия си ход на фона на наближаващите междинни избори в САЩ и новите признаци, че конфликтът може да стане още по-сложен.

Тръмп заплаши, че ескалация след междинните избори остава реална опция – въпреки първоначалните му обещания пред американците за кампания, която ще продължи само няколко седмици. Допълнително усложнявайки ситуацията, Тръмп заяви пред репортери, че първоначалните индикации сочат, че Иран е свързан с втория пилот на FlyDubai, който в сряда намушка своя капитан и се опита да разбие полет, пътуващ за Израел.

Тръмп добави, че ако връзката с Иран бъде доказана, Съединените щати ще предприемат ответни мерки. Вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за Fox News, че разследващите смятат, че заподозреният от FlyDubai е преминал през „ислямистка, радикална индоктринация“, но не даде повече подробности.

„О, те ще бъдат ударени много здраво, не се притеснявайте“, каза Тръмп. „Просто ги попитайте. Те знаят какво се случи. Ще бъдат ударени много здраво.“

Междувременно групата кораби, която в момента плава към Близкия изток, превозва общо над 7000 моряци и 2000 морски пехотинци.

Тя включва ударната група на самолетоносача USS Theodore Roosevelt, която наскоро бе разположена заедно с крайцера USS Chosin, както и амфибийната група за готовност USS Makin Island, в чийто състав влизат десантните кораби USS John P. Murtha и USS Anchorage.

Според американския служител, пожелал анонимност, това може да означава, че три самолетоносача ще бъдат в региона още в края на октомври.